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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تاريخ عيد الأضحى 2022.. مواعيد الإجازات الرسمية حتى نهاية العام

عيد الأضحى
عيد الأضحى
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يبحث المصريون عن موعد عيد الأضحى 2022، لمعرفة الإجازة الرسمية لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص أيضًا.

عيد الأضحى 2022

يحدد المعهد القومي للفلك موعد عيد الأضحى 2022 بعد رؤية هلال شهر ذي الحجة، ويبدأ أول أيام عيد الأضحى 2022 في العاشر من ذي الحجة وقبله بيوم، أي في التاسع من ذي الحجة تكون وقفة عرفات.

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موعد وقفة عرفات 2022.. والإجازات الرسمية حتى نهاية العام

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أدعية وقفة عرفات 2022 وحكم صيام يوم عرفة

 وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية المصري أن هلال ذي الحجة لن يولد عند غروب شمس يوم الثلاثاء 29 من ذي القعـدة 1443 هـ الموافق 28 يونيو، ليكون يوم الأربعـاء 29 يونيو هو المتمم لشهـر ذي القعـدة 1443 هـ، وتكون بداية شهر ذي الحجـة 1443 هـ فلكيـاً يوم الخميس 30 يونيو، وتكون وقفة عرفات لعام 1443 هـ فلكياً يوم الجمعـة 8 يوليو 2022، ويكون عيد الأضحى 2022 لعام 1443 هـ فلكيا يوم السبت 9 يوليو 2022.

ويوافق يوم عرفة أو وقفة عرفات 2022 يوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويقع جبل عرفة شرق مكة على الطريق الرابط بينها وبين الطائف بحوالي 22 كم، وعلى بعد 10 كيلومترات من مشعر منى و6 كيلو مترات من مزدلفة.

وتستمر إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022، حتى يوم الثلاثاء 12 يوليو،على أن تكون وقفة عرفات 2022 يوم الجمعة الموافق 8 يوليو المقبل.

أجازات 2022

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ويحصل المصريون على عدة إجازات رسمية في الشهور المتبقية من شهر ذي الحجة، ففي ذات الشهر وبالتحديد في 23 يوليو 2022 يحصل المصريون على إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة يوليو، كما سيحصلون على إجازة رسمية أخرى وهي إجازة رأس السنة الهجري وتوافق يوم السبت ومن المتوقع ترحيلها أيضا إلى نهاية الأسبوع.

وفي شهر أكتوبر ستكون هناك إجازة رسمية في يوم الخميس 6 أكتوبر بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر، وفي ذات الشهر يحصل المصريون على إجازة رسمية يوم السبت الموافق 8 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف، لتكون هي آخر الإجازات الرسمية والعطلات الرسمية 2022.

عيد الأضحى 2022 الاجازة الرسمية عيد الأضحى المعهد القومي للفلك اجازات 2022

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