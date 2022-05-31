تاريخ عيد الأضحى 2022.. مواعيد الإجازات الرسمية حتى نهاية العام

يبحث المصريون عن موعد عيد الأضحى 2022، لمعرفة الإجازة الرسمية لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص أيضًا.

عيد الأضحى 2022

يحدد المعهد القومي للفلك موعد عيد الأضحى 2022 بعد رؤية هلال شهر ذي الحجة، ويبدأ أول أيام عيد الأضحى 2022 في العاشر من ذي الحجة وقبله بيوم، أي في التاسع من ذي الحجة تكون وقفة عرفات.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية المصري أن هلال ذي الحجة لن يولد عند غروب شمس يوم الثلاثاء 29 من ذي القعـدة 1443 هـ الموافق 28 يونيو، ليكون يوم الأربعـاء 29 يونيو هو المتمم لشهـر ذي القعـدة 1443 هـ، وتكون بداية شهر ذي الحجـة 1443 هـ فلكيـاً يوم الخميس 30 يونيو، وتكون وقفة عرفات لعام 1443 هـ فلكياً يوم الجمعـة 8 يوليو 2022، ويكون عيد الأضحى 2022 لعام 1443 هـ فلكيا يوم السبت 9 يوليو 2022.

ويوافق يوم عرفة أو وقفة عرفات 2022 يوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويقع جبل عرفة شرق مكة على الطريق الرابط بينها وبين الطائف بحوالي 22 كم، وعلى بعد 10 كيلومترات من مشعر منى و6 كيلو مترات من مزدلفة.

وتستمر إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022، حتى يوم الثلاثاء 12 يوليو،على أن تكون وقفة عرفات 2022 يوم الجمعة الموافق 8 يوليو المقبل.

أجازات 2022

ويحصل المصريون على عدة إجازات رسمية في الشهور المتبقية من شهر ذي الحجة، ففي ذات الشهر وبالتحديد في 23 يوليو 2022 يحصل المصريون على إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة يوليو، كما سيحصلون على إجازة رسمية أخرى وهي إجازة رأس السنة الهجري وتوافق يوم السبت ومن المتوقع ترحيلها أيضا إلى نهاية الأسبوع.

وفي شهر أكتوبر ستكون هناك إجازة رسمية في يوم الخميس 6 أكتوبر بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر، وفي ذات الشهر يحصل المصريون على إجازة رسمية يوم السبت الموافق 8 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف، لتكون هي آخر الإجازات الرسمية والعطلات الرسمية 2022.