موعد وقفة عرفات 2022.. والإجازات الرسمية حتى نهاية العام

ينتظر المسلمون حول العالم خلال هذه الأيام يوم عرفة أو كما يطلق عليه المصريين « وقفة عرفات 2022 »التي يقف فيها المسلمون على جبل عرفات أحد أهم مناسك الحج وهو المشعر الوحيد الذي يقع خارج حدود الحرم.

وقفة عرفات 2022

ويوافق يوم عرفة أو وقفة عرفات 2022 يوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويقع جبل عرفة شرق مكة على الطريق الرابط بينها وبين الطائف بحوالي 22 كم، وعلى بعد 10 كيلومترات من مشعر منى و6 كيلو مترات من مزدلفة.

ويبحث المصريون خلال هذه الأيام عن موعد وقفة عرفات 2022، والدستور في التقرير التالي عرضت التفاصيل الكاملة لـ « وقفة عرفات 2022 » وباقي الإجازات الرسمية حتى نهاية العام للمصريين.

موعد وقفة عرفات 2022

يحدد المعهد القومي للفلك موعد وقفة عرفات 2022 بعد رؤية هلال شهر ذى الحجة التي توافق وقفة عرفات 2022 فيه اليوم التاسع من شهر ذي الحجة ، وأكد معهد الفلك أن هلال ذى الحجة لن يولد عند غروب شمس يوم الثلاثاء 29 من ذي القعـدة 1443 هـ الموافق 28 يونية، وبذلك يكون يوم الأربعـاء 29 يونيه هو المتمم لشهـر ذي القعـدة 1443 هـ، وتكون غرة شهر ذى الحجـة 1443 هـ فلكيـاً يوم الخميس 30 يونيه ، وتكون وقفة عرفات لعام 1443 هـ فلكياً يوم الجمعـة 8 يوليو 2022 ، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1443 هـ فلكيا يوم السبت 9 يوليو 2022.

وتستمر إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022، حتي يوم الثلاثاء 12 يوليو،على أن تكون وقفة عرفات 2022 يوم الجمعة الموافق 8 يوليو المقبل.

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أجازات 2022

ولن تكون أجازة وقفة عرفات 2022 وعيد الأضحى هم الأخيرين في عام 2022، بل سيكون هناك عدد من الإجازات الرسمية خلال الشهور المتبقية من عام 2022، وتعرض الدستور إجازات 2022 التي يحصل عليها المصريون خلال هذا العام .

في 23 يوليو 2022 والذي يوافق يوم السبت، إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة يوليو، ومن المقرر أن يتم ترحيلها إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع، وفي ذات الشهر يحصل المصريون على إجازة رسمية أخرى وهي إجازة رأس السنة الهجري وتوافق يوم السبت ومن المتوقع ترحيلها أيضا إلى نهاية الأسبوع.

وخلال شهر أكتوبر يحصل المصريون على إجازة رسمية في يوم الخميس 6 أكتوبر بمناسبة احتفال المصريين بمناسبة حرب 6 أكتوبر المجيد وانتصار القوات المصرية على العدو الصهيوني، وفي ذات الشهر يحصل المصريون على أجازة رسمية يوم السبت الموافق 8 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة مولد النبوي الشريف، لتكون هي أخر الإجازات الرسمية والعطلات الرسمية 2022.