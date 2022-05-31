الثلاثاء 31 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تنسيق الثانوية العامة محافظة كفر الشيخ للقبول بالثانوي العام

امتحانات
امتحانات
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بدأت عمليات البحث عن تنسيق الثانوية العامة محافظة كفر الشيخ، بعد ساعات من اعتماد محافظ كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.8%، ويهتم أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بالبحث عن تنسيق الثانوية العامة استعدادًا لسحب أوراق التقديم من المدرسة الإعدادية والتقديم لأبنائهم في الثانوي العام.

وتعد الشهادة الإعدادية نقطة فارقة في مستقبل الطلاب، حيث تحدد اتجاه الطلاب الدراسي إما بالالتحاق بالثانوية العامة أو التعليم الفني الصناعي أو التجاري أو الزراعي.

وتستعد محافظة كفر الشيخ خلال أيام قليلة لإعلان تنسيق الثانوية العامة للقبول بالثانوي العام، ولكنها لم تحدد تنسيق الثانوية العامة بالمحافظة حتى الآن حيث لم تمض سوى ساعات على إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية وتوزيعها على الإدارات التعليمية بالمحافظة تحسبًا لإعلانها في المدارس.

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بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2022

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الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم للحصول على نتيجة الإعدادية

نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ 

واعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.83%، وكان عدد الطلاب المتقدمين لامتحان  الشهادة الإعدادية 60 ألفًا و 812 طالبا، تغيب منهم 502 طالباً، وحضر منهم الامتحانات 60 ألفًا و310 طالبًا، ونجح منهم 47 ألفًا و276طالبًا، بنسبة 78.83%

وتصدرت إدارة بيلا التعليمية نسبة النجاح وتلتها إدارة قلين، إدارة سيدى غازى، إدارة شرق كفرالشيخ، إدارة دسوق، إدارة غرب كفر الشيخ، إدارة الحامول، إدارة الرياض، إدارة سيدى سالم، فوة، إدارة بلطيم مطوبس، إدارة برج البرلس.

 

تنسيق الثانوية العامة محافظة كفر الشيخ

وكانت محافظة كفر الشيخ قد خفضت الحد الأدنى لـ«تنسيق الثانوية العامة» العام الدراسي 2021 - 2022 ، لمجموع القبول بالصف الأول الثانوى العام، من مجموع 243 درجة إلى 240 درجة، بالمدارس التى تقل كثافة الفصول بها عن 45 طالبا فى الفصل، لتناسب الكثافة المقترحة للطلاب، وبهدف استكمال القوة الاستيعابية التى تسمح بها الفصول وحرصاً على مصالح الطلاب وحرصاً على العملية التعليمية، وبناءً على رغبة أولياء الأمور بالنزول بمجموع القبول بالثانوى العام.

وبلغ عدد الناجحين فى الشهادة الإعدادية  في العام الدراسي الكماضي نحو 51963 طالبا، والأماكن الخالية بالصف الأول الثانوى 530 فصلا بزيادة 30 فصلا عن العام الدراسي الذي سبقه.

تنسيق الثانوية العامة محافظة كفر الشيخ نتيجة الشهادة الاعدادية تنسيق الثانوية نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ تنسيق الثانوية العامة محافظة كفر الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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