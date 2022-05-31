الثلاثاء 31 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2022

جريدة الدستور
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ينتظر طلاب الصف الأول الثانوي 2022 إعلان الأزهر الشريف عن نتيجة الامتحانات عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، واحتلت نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الأكثر بحثًا في جوجل خلال الأيام الماضي، حيث يبحث قطاع كبير من طلبة الأزهر وأولياء الأمور عن خطوات الاستعلام عن نتيجة نتيجة الصف الأول الثانوي 2022، من خلال الاسم ورقم الجلوس 2022 الترم الثاني، ورابط الحصول على النتيجة بالرقم القومي عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

"الدستور" عرضت في التقرير التالي كيفية الحصول على نتيجة الصف الاول الثانوي 2022 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

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رابط نماذج امتحانات الثانوية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر

نتيجة الصف الاول الثانوي 2022

خلال أيام قليلة يستعد قطاع المعاهد الأزهرية لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 من خلال الاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، ويمكنك الحصول عليها من خلال الرابط التالي: https://www.azhar.eg

ولم تحدد المعاهد الأزهرية موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 حتى الآن، ولكنها أتاحت مع النتيجة الإلكترونية حصول الطلبة على نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 عقب إعلانها على الفور من خلال الكشوفات المدرسية التي تتضمن النتائج بالدرجات بجميع المواد المقررة عليهم في الترم الثاني.

 

بوابة الأزهر الإلكترونية لنتائج الطلاب 2022

عبر لينك بوابة الأزهر الالكترونية يتعرف الطلبة على جميع درجاتهم بالمواد في نتيجة الصف الاول الثانوي الأزهري من خلال بعض الخطوات وهي كالتالي: 

أولا الدخول لبوابة الأزهر الالكترونية عبر الرابط التالي:https://www.azhar.eg

ثانيًا : تحدد الصف المقيد به الطالب.

ثالثًا : اختيار الفصل الدراسي الثاني «الترم الثاني 2022».

رابعًا: إدخال بيانات الطالب كاملة منها الاسم الرباعي.

خامسًا : تسجيل رقم الجلوس.

سادسًا : ستظهر أمامك النتائج بشكل تفصيلي.

وطبقًا للجدول الذي قامت الإدارة المركزية للامتحانات بنشره بقطاع المعاهد الأزهرية، تم عقد الامتحانات للصف الأول الثانوي الأزهري بالفصل الدراسي الثاني في الفترة من يوم السبت 14 مايو، إلى يوم الإثنين 23 من ذات الشهر.

وسيتم الإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري عبر الاسم ورقم الجلوس 2022 لجميع الطلبة، من قبل جميع القطاعات المختلفة عقب الانتهاء من التصحيح للامتحانات ومراجعة جميع الدرجات ومن ثم اعتماد النتيجة.

الصف الاول الثانوي 2022 نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بوابة الازهر الالكترونية نتيجة الصف الاول الثانوي الازهري المعاهد الأزهرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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