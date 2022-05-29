نشرت بوابة الأزهر الإلكترونية نماذج امتحانات الثانوية الازهرية 2022، بالتزامن مع استعداد طلاب الثانوية الأزهرية ٢٠٢٢ للامتحانات التي ستبدأ في 4 يونيو المقبل وتنتهى في الاسبوع الأول من شهر يوليو 2022،، ووفر قطاع المعاهد الأزهرية لطلابه تحميل نماذج امتحانات الثانوية الأزهرية ٢٠٢٢ علمي وأدبي PDF في جميع المواد الدراسية قبل الامتحانات.



وتنشر الدستور في التقرير التالي رابط بوابة الأزهر الإلكترونية التي تعرض نماذج امتحانات الثانوية الازهرية 2022 حتى يستطيع الطلاب التدريب على نماذج امتحانات الثانوية الازهرية قبل اجراء الامتحانات الفعلية بفترة كافية.

رابط نماذج امتحانات الثانوية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر

نشر قطاع المعاهد الأزهرية نماذج البوكليت للامتحانات التجريبية للثانوية الأزهرية، وتشمل النماذج التجريبية للامتحانات طريقة قراءة وإجابة أسئلة الامتحان، ومنها إجابة السؤال المقالي في المكان المخصص فقط، وأسئلة الاختيار يقوم فيها الطالب بالتظليل على داخل الدائرة التي تعبر عن الإجابة الصحيحة.



ونشرت بوابة الأزهر الإلكترونية والتي يمكنك الدخول عليها من الرابط التالي https://www.azhar.eg/splash.html للاطلاع على كافة الأخبار المتعلقة بالامتحانات والجدول وكل ما يخص الطالب والمعلم.



موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2022



يعتمد نظام امتحانات الثانوية الأزهرية 2022 على الفصل بين طلاب القسم الأدبي والعلمي بحيث يجري كل منهم امتحاناتهم في اوقات منفصلة ، كما يؤدي الطلاب امتحانًا لمادة واحدة فقط في اليوم.



وضم جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 الذي تم اعتماده من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف في ابريل الماضي ، ٤ شعب وهي: «العلمي ـ الأدبي ـ البعوث ـ العلوم الإسلامية»، على أن تبدأ يوم 6 يونيو المقبل، وتنتهي في يوم 7 يوليو 2022.



وقام قطاع المعاهد الأزهرية بنشر المراجعات النهائية للصف الثالث الثانوي الأزهري الترم الثاني 2022 على موقع جامعة الأزهر الإلكتروني من خلال الرابط التالي: https://www.azhar.eg/splash.html

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2022

تبدأ امتحانات الثانوية الأزهرية 2022، في 4 يونيو بطلاب القسم العلمي ليبدأ طلاب القسم الأدبي امتحاناتهم في 5 يونيو وتنتهي الامتحانات جميعها في 7 يوليو المقبل.

ويجري طلاب القسم الأدبي في 5 يونيو: امتحان الفقه، امتحان الحديث، وفي 7 يونيو 2022: امتحان القرآن الكريم.

ويؤدون في 9 يونيو 2022 امتحان البلاغة، وفي 12 يونيو 2022 امتحان الجغرافيا «للمبصرين فقط»، وفي 14 يونيو 2022: امتحان النحو.

ويجري طلاب القسم الأدبي في 16 يونيو 2022 امتحان التفسير، ويوم الأحد 19 يونيو 2022 امتحان التاريخ، وفي يوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 امتحان الفلسفة والمنطق.

أما في 23 يونيو 2022 يجري الطلاب امتحان الأدب والنصوص والمطالعة، وفي 26 يونيو 2022 امتحان اللغة الأجنبية الأولى، وفي 28 يونيو 2022: امتحان الصرف، وفي 3 يوليو 2022: امتحان التوحيد، وامتحان الإنشاء.

وتنتهى امتحانات القسم الادبي في 5 يوليو 2022 بامتحان اللغة الأجنبية الثانية.