الأحد 29 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط نماذج امتحانات الثانوية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر

امتحانات الازهرية
امتحانات الازهرية
ads

نشرت بوابة الأزهر الإلكترونية نماذج امتحانات الثانوية الازهرية 2022، بالتزامن مع استعداد  طلاب الثانوية الأزهرية ٢٠٢٢ للامتحانات التي ستبدأ في 4 يونيو المقبل وتنتهى في الاسبوع الأول من شهر يوليو 2022،، ووفر  قطاع المعاهد الأزهرية لطلابه تحميل نماذج امتحانات الثانوية الأزهرية ٢٠٢٢ علمي وأدبي PDF في جميع المواد الدراسية قبل الامتحانات.


وتنشر الدستور في التقرير التالي رابط بوابة الأزهر الإلكترونية التي تعرض نماذج امتحانات الثانوية الازهرية 2022 حتى يستطيع الطلاب التدريب على نماذج امتحانات الثانوية الازهرية قبل اجراء الامتحانات الفعلية بفترة كافية.

الآن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022| نتيجة الشهادتين الإعدادية والابتدائية

رابط نماذج امتحانات الثانوية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر

 

نشر قطاع المعاهد الأزهرية نماذج البوكليت للامتحانات التجريبية للثانوية الأزهرية، وتشمل النماذج التجريبية للامتحانات طريقة قراءة وإجابة أسئلة الامتحان، ومنها إجابة السؤال المقالي في المكان المخصص فقط، وأسئلة الاختيار يقوم فيها الطالب بالتظليل على داخل الدائرة التي تعبر عن الإجابة الصحيحة.


ونشرت بوابة الأزهر الإلكترونية والتي يمكنك الدخول عليها من الرابط التالي  https://www.azhar.eg/splash.html للاطلاع على كافة الأخبار المتعلقة بالامتحانات والجدول وكل ما يخص الطالب والمعلم.


موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2022 


يعتمد نظام امتحانات الثانوية الأزهرية 2022 على  الفصل بين طلاب القسم الأدبي والعلمي بحيث يجري كل منهم امتحاناتهم في اوقات منفصلة ، كما يؤدي الطلاب امتحانًا لمادة واحدة فقط في اليوم.


وضم جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2022  الذي تم اعتماده من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف في ابريل الماضي ، ٤ شعب وهي: «العلمي ـ الأدبي ـ البعوث ـ العلوم الإسلامية»، على أن تبدأ يوم 6 يونيو المقبل، وتنتهي في يوم 7 يوليو 2022.


وقام قطاع المعاهد الأزهرية بنشر المراجعات النهائية للصف الثالث الثانوي الأزهري الترم الثاني 2022 على موقع جامعة الأزهر الإلكتروني من خلال الرابط التالي: https://www.azhar.eg/splash.html

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2022

تبدأ امتحانات الثانوية الأزهرية 2022،  في 4 يونيو بطلاب القسم العلمي ليبدأ طلاب القسم الأدبي امتحاناتهم في 5 يونيو وتنتهي الامتحانات جميعها في 7 يوليو المقبل.

ويجري طلاب القسم الأدبي في 5 يونيو: امتحان الفقه، امتحان الحديث، وفي  7 يونيو 2022: امتحان القرآن الكريم.

ويؤدون في 9 يونيو 2022 امتحان البلاغة، وفي 12 يونيو 2022 امتحان الجغرافيا «للمبصرين فقط»، وفي 14 يونيو 2022: امتحان النحو.

ويجري طلاب القسم الأدبي في 16 يونيو 2022 امتحان التفسير، ويوم الأحد 19 يونيو 2022 امتحان التاريخ، وفي يوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 امتحان الفلسفة والمنطق.

أما في 23 يونيو 2022 يجري الطلاب  امتحان الأدب والنصوص والمطالعة، وفي 26 يونيو 2022  امتحان اللغة الأجنبية الأولى، وفي 28 يونيو 2022: امتحان الصرف، وفي 3 يوليو 2022: امتحان التوحيد، وامتحان الإنشاء.

وتنتهى امتحانات القسم الادبي في 5 يوليو 2022 بامتحان اللغة الأجنبية الثانية.

نماذج امتحانات الثانوية الازهرية 2022 بوابة الازهر الالكترونية الثانوية الأزهرية رابط تحميل نماذج امتحانات الثانوية الأزهرية ٢٠٢٢ موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2022 جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

تكريم شعبى لـ«محمد صلاح»

الأكثر قراءة

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسى 2022 برقم الجلوس لاستخراج النتيجة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 الجيزة

موقع وزارة التربية والتعليم.. البوابة الإلكترونية لنتائج الطلاب بالترم الثانى 2022

3 إعدادى| نتيجة الصف الثالث الإعدادى برقم الجلوس محافظة البحيرة 2022

3 إعدادي 2022| رابط نتيجة ثالثة إعدادى برقم الجلوس والاسم

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الحوار والمعارضة المصرية

ماجد حبته

تكامل ثلاثى عربى

عبدالوهاب داود

صلاح.. هون عليك يا حبيبى وافرح بما كسبت

لواء.حمدى البطران

الرواية.. والوحدة الوطنية

القس. رفعت فكرى

مصر وكنائس الشرق

لواء. محسن الفحام

تحديات غير مسبوقة

حسين دعسة

رؤية كيسنجر الروسية ضد الخيار السياسى الأوكرانى والدولى

عفاف السيد

«زوجيه بأخرى حتى لا يقع فى فاحشة».. آخر محطات «التحريض على حواء»

صور

مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري

مهرجان الطبول.. كرنفال فى فنون البهجة والسلام

محطة تل أبيب

المزيد

نائب بالكنيست: مسيرة الأعلام الإسرائيلية استفزاز لمشاعر المُسلمين وستؤدى للتصعيد

رغم التحذيرات.. لماذا لم يغير «بينيت» مسار مسيرة الأعلام الإسرائيلية؟

استنفار أمنى وفرص للتصعيد.. ماذا يحدث فى مسيرة الأعلام الإسرائيلية فى القدس؟