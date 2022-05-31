بعد إدراجهم على قوائم الإرهاب.. التحفظ على أموال محمود عزت وأبو الفتوح

قررت الجهات المعنية التحفظ على أموال محمود عزت، عبد المنعم أبو الفتوح، وعدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، عقب صدور قرار المحكمة بالسجن المشدد لهم بتهمة الإضرار بالأمن القومي.

وأدرجت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المُنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، برئاسة المستشار محمد حماد المتهمين من قيادات الجماعة الإرهابية وعناصر المكتب الإداري في القضية 1059 على قوائم الكيانات الإرهابية؛ لاتهامهم بالإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي ونشر أخبار كاذبة.



وتضمن منطوق الحكم معاقبة (إبراهيم منير، محمد سيد، هاني هاشم، ضياء المغازي، حسين يوسف، محمد حكمت، لطفي السيد، حسام عقاب، أيمن عقاب، عمر صلاح، محمود حميد، محمد ياسر، عطية عاشور، بالسجن المؤبد، ومعاقبة: محمود عزت، عبد المنعم أبو الفتوح، مها سالم، أحمد عبد المنعم، عمر أحمد فهمي، أدهم قدري، عمرو ربيع، أحمد طه، محمد القاضي، بالسجن المشدد ١٥ عامًا، ومعاقبة محمد القصاص ومعاذ الشرقاوي بالسجن المشدد ١٠ سنوات).

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، وعضوية المستشارين وجدي محمد عبد المنعم والدكتور علي حسن عمارة ووائل عمران، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.