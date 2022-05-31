رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى محافظة كفر الشيخ 2022

نستعرض لكم فى هذا التقرير رابط الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ للعام الدراسي 2021-2022، حيث تزايد البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ، على محرك جوجل، وخاصة بعد تداول أخبار عن إعلان النتيجة لنهاية العام الدراسي 2021-2022.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ 2022

وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية لرصد درجات الشهادة الإعدادية، والمراجعة، موجها بالدقة في الرصد، لإعطاء كل طالب حقه، وتفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، كنترول الشهادة الإعدادية لمتابعة أعمال الرصد والمراجعة المستمرة، لدرجات الطلاب، موجهًا بتكرار المراجعة لينال كل طالب حقه.

وأشار إلى أنه انتهت أعمال تصحيح أوراق طلاب الصف الثالث الإعدادي، وتستمر أعمال الرصد والمراجعة، وفور الانتهاء منها، سيعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة.

رابط وزارة التربية والتعليم للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، برئاسة الدكتور طارق شوقي، منصة إلكترونية موحدة لإعلان نتائج الشهادة الإعدادية عبر موقعها الرسمي بعد اعتمادها من المحافظين المختصين.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ

الدخول على الرابط الموحد الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم ( من هنا ) اختيار المحافظة التابع لها طالب الصف الثالث الإعدادي "كفرالشيخ" ثم كتابة رقم الجلوس الضغط على إظهار النتيجة.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن أسماء المحافظات التي تظهر بالقائمة المنسدلة هي المحافظات التي أعلنت نتيجة الشهادة الإعدادية فقط، على أن تضاف أي محافظة أخرى تظهر بها النتائج.

وتظهر نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني في المواقع الإلكترونية الرسمية للمديريات التعليمية بمختلف المحافظات عقب اعتمادها من المحافظين وإعلانها من قبل المديريات التعليمية.

ومن المنتظر أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية في مختلف المحافظات خلال الأسبوع الجاري والمقبل بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد النتائج النهائية للطلاب وإعلان الأوائل على كل محافظة، حيث ظهرت حتى الآن على منصة وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة دمياط وكذلك محافظة أسوان.