نستعرض لكم فى هذا التقرير رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية للعام الدراسي 2021-2022، حيث يترقب أولياء أمور وطلاب الصف الثالث الإعدادي، موعد اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد إعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي 2021-2022 في عدد من محافظات الجمهورية.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022

ويمكن للطالب أو ولي الأمر معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية عبر الرابط الموحد الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم من خلال اختيار المحافظة التابع لها "الدقهلية" الطالب ثم كتابة رقم الجلوس، والضغط على إظهار النتيجة، الرابط الخاصة بالاستعلام عن النتيجة (من هنا).

تفاصيل امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية

من جانبه، أكد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن التصحيح يسير بشكل منظم، مؤكدًا أن الامتحانات بدأت السبت 14 مايو وانتهت يوم الخميس 19 مايو وكان عدد اللجان ٦٣٢ لجنة وعدد الطلاب ١١٩٢٦٥ طالبا وطالبة وبدء التصحيح السبت 21 مايو.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنها خصصت رابطا موحدا للإعلان نتائج الشهادة الإعدادية، موضحة أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة فور ظهورها بالولوج إلى الرابط الذي أعلنته الوزارة.

وتابع أن أسماء المحافظات التي تظهر بالقائمة المنسدلة هي المحافظات التي أعلنت نتيجة الشهادة الإعدادية فقط، على أن تضاف أي محافظة أخرى تظهر بها النتائج.

وتظهر نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني في المواقع الإلكترونية الرسمية للمديريات التعليمية بمختلف المحافظات عقب اعتمادها من المحافظين وإعلانها من قبل المديريات التعليمية.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي فى محافظة الدقهلية وباقي المحافظات

ومن المنتظر أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية في مختلف المحافظات خلال الأسبوع الجاري والمقبل بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد النتائج النهائية للطلاب وإعلان الأوائل على كل محافظة.

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة، وذلك حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والعاملين بالمنظومة التعليمية من فيروس كورونا الذي يجتاح مصر والعالم كله، حفاظا على الصحة العامة، وتنفيذا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا التابعة لمجلس الوزراء.