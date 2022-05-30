بالخطوات.. رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائى 2022

«رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2022» من أكثر العناوين بحثًا على محركات البحث فهناك آلاف الطلاب وأولياء الأمور يبحثون عن الرابط عبر بوابة التعليم الأساسي، حيث تسيطر حالة من التوتر والقلق على طلاب الصف الخامس الابتدائي بعد انتهائهم من تأدية امتحانات جميع المواد الدراسية بالفصل الدراسي الثاني 2022، خاصة أنها تؤهل للصف السادس وانتهاء المرحلة الابتدائية أما الرسوب يعني إعادة العام مع طلاب الرابع الابتدائي وهم على النظام الحديث.

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

وخلال الساعات الماضية كانت نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2022 أولى النتائج المتصدرة لمحرك العالمي "جوجل"، لحرص الكثير من الطلبة وآبائهم على معرفة نتائج أبنائهم، وأعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، نتائج مرحلة الصف الخامس الابتدائي من خلال رقم الجلوس لعام 2022، والرقم القومي المكون من 14 رقما، والمدون في شهادة الميلاد من خلال البوابة الالكتروني بوابة التعليم الأساسي.

وفي ظل حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات لقرائها، فتقدم في السطور الآتية نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2022، عبر بوابة التعليم الأساسي في الترم الثاني وخطوات الحصول عليها .

بوابة تعليمية للحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي ٢٠٢٢ في كل محافظة

وفي كل محافظة من محافظات مصر يبحث آلاف من الطلاب واولياء الامور عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2022 بالرقم القومي في الفصل الدراسي الثاني، بعد أن عبرت الوزارة عن إعلانها من خلال البوابة الالكترونية خاصة بكل محافظة عبر بوابة تدشنها مديرة التربية والتعليم فيها بديلا عن بوابة التعليم الأساسي، وفقا لما أعلنت الوزارة من خلال موقعها الرسمي.

أما الراغبون في الحصول على “نتيجة الصف الخامس الابتدائي” 2022، من خلال بوابة التعليم الأساسي عقب إعلانها من الرقم القومي، ويتاح الاستعلام عن النتائج من خلال هذا الرابـــط.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2022

فيما يخص الرغبة في الحصول عليها من بوابة كل محافظة، توضح الدستور لكم القاهرة نموذجًا، أولى الخطوات للحصول على نتيجة طلاب الصف الخامس الابتدائي عام 2022 الترم الثاني، عن طريق الدخول على البوابة الالكترونية في محافظة القاهرة من هنــــا.

ثانيًا: إدخال المرحلة الدراسية المقيد بها "الصف الخامس" والفصل الدراسي المقيد بها "آخر العام".

ثالثًا: على الطالب أو علي ولي الأمر بإدخال الرقم القومي للشخص الخاص المكون من ١٤ رقما في شهادة الميلاد و"رقم الجلوس".

رابعًا: سيكون عليك إدخال جميع البيانات اللازمة.

خامسًا: الضغط على “عرض النتيجة”.