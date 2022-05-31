بعد وقف شهادات الـ 18%.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 مايو 2022، يعد من الأمور الأكثرًا بحثًا على محركات البحث العالمية جوجل وتويتر، لا سيما بعد أن قررا بنكا الأهلي المصري ومصر إيقاف العمل بشهادة الادخار مرتفعة العائد 18% أجل عام، بعد تحقيقها إجمالي مبيعات بقيمة 750 مليار جنيه لدى البنكين، حسبما أعلن محمد الإتربي، رئيس بنك مصر واتحاد البنوك، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، وهو ما جعل المصريون يبحثوا عن سعر الدولار وتغير قيمة العملة المحلية_ الجنيه المصري_ مقابل الدولار الأمريكية، ومن هنا ستزداد التغيرات في سوق التداول.

سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم فى البنوك

واستكمالًا للسياسات النقدية التي ستؤثر على سعر الدولار، فقد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في وقتٍ سابق في اجتماع لها بتاريخ 19 مايو 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪، وهو كان قرار من البنك المركزي لتفادي التضخم الذي أصاب العالم مؤخرًا جراء الحرب الروسية_ الأوكرانية ورفع قيمة الفائدة من الفيدرالي الأمريكي على الإقراض 200 نقطة وهو ما رفع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري.

وبدأت التعاملات صباح اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022، باستقرار في سعر صرف الدولار مقارنة بأمس الاثنين، وذلك في البنوك وشركات الصرافة في مصر.

وفي حرص من "الدستور" على تزويد القراء بكافة الموضوعات المهتمين بالبحث عنها في محركات البحث، نقدم لكم في السطور الأتية سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مصر 31 مايو 2022.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه قيمة 18.54 جنيه للشراء، 18.65 جنيه للبيع وذلك في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار في البنك الأهلي 18.55 جنيه للشراء، 18.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل الدولار في بنك مصر 18.55 جنيه للشراء، 18.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

18.57 جنيه للشراء، 18.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

18.57 جنيه للشراء، 18.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبى الإسلامي

18.58 جنيه للشراء، 18.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

18.55 جنيه للشراء، 18.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر QNB الأهلي

18.56 جنيه للشراء، 18.63 جنيه للبيع.