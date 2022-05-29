سعر الدولار اليوم الأحد 29 مايو 2022 فى البنك المركزى والبنوك المصرية

يبحث المواطنون يوميًا عن سعر الدولار اليوم الأحد 29 مايو 2022 في البنوك المصرية، وذلك لمعرفة اتجاه السوق المصري وتأثير أسعار الدولار على أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.

سعر الدولار اليوم الأحد 29 مايو 2022 في البنوك المصرية

ويستعرض "الدستور" لقراءه من خلال ذلك التقرير سعر الدولار اليوم الأحد 29 مايو 2022 في البنوك المصرية، حيث سجل الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 18.5346 جنيه للشراء، و18.6484 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري سجل الدولار نحو 18.55 جنيه للشراء 18.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 18.55 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع.

سجل الدولار في البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية، 18.57جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس نحو 18.53 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي نحو 18.58 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي الكويتي سجل سعر الدولار اليوم نحو 18.58 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم الأحد مقابل الجنيه

سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 18.58 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 18.56 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد سجل نحو 18.53 جنيه للشراء، 18.63 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 18.53 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في ميد بنك MIDBANK سجل 18.55 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك HSBC سجل 18.53 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول سجل 18.56 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك المشرق سجل 18.53 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية IDB سجل 18.53 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي سجل 18.57 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي سجل 18.53 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الأول سجل 18.53 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الكويت الوطني NBK سجل 18.53 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان سجل 18.57 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.