تعرف على قرارات النيابة فى تصادم أتوبيس رحلات بالقليوبية

صرحت جهات التحقيق فى القليوبية، بدفن جثتى شخصين لقيا مصرعهما إثر حادث تصادم بين أتوبيس رحلات ودراجة نارية، أمام قرية ميت حلفا التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية.

كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفيين.

كان لقي شخصان مصرعهما في حادث تصادم وقع مساء الإثنين، بين أتوبيس رحلات ودراجة نارية، أمام قرية ميت حلفا التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية.

البداية كانت بتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وأتوبيس رحلات، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص، تبين اصطدام دراجة نارية بدون لوحات معدنية بقيادة "وجيه.ش"، 24 سنة، عاطل، وبرفقته "أحمد.م"، 18 عامًا، عامل، مقيمان منطقة ميت حلفا دائرة المركز، بأتوبيس رحلات من الخلف، بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، اتجاه القاهرة، أمام القرية.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى قليوب التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.