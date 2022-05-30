الإثنين 30 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخصين إثر تصادم أتوبيس رحلات بدراجة نارية بالقليوبية

حادث
حادث
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لقي شخصان مصرعهما في حادث تصادم وقع مساء اليوم الإثنين، بين أتوبيس رحلات ودراجة نارية، أمام قرية ميت حلفا التابعة لمركز  قليوب بمحافظة القليوبية.

البداية كانت بتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وأتوبيس رحلات، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص، تبين اصطدام دراجة نارية بدون لوحات معدنية بقيادة "وجيه.ش"، 24 سنة، عاطل، وبرفقته "أحمد.م"، 18 عامًا، عامل، مقيمان منطقة ميت حلفا دائرة المركز، بأتوبيس رحلات من الخلف، بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، اتجاه القاهرة، أمام القرية.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى قليوب التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

طريق القاهرة - الإسكندرية اصطدام أتوبيس رحلات مصرع شخصان

رئيس التحرير

وائل لطفى

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