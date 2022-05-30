بدء جلسة إعادة محاكمة متهم بخلية «داعش العجوزة»

بدأت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، نظر جلسة إعادة محاكمة متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش العجوزة»، ومن المقرر بجلسة اليوم الاستماع إلى شهادة الشهود.

واتهمت النيابة، المتهم في القضية رقم 143 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طورئ، والمقيدة برقم 373 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، أنه في غضون الفترة من عام 2013 حتى يناير 2017، تولى المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالي وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر.

كما تضمنت قائمة الاتهامات انضمام المتهم إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، وتمويلها بالأموال والمعلومات بقصد استخدامها في جرائم إرهابية.