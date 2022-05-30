الإثنين 30 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

اللون الوردي.. الصيحة الأكثر رواجا في مهرجان كان (صور)

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كانت الفساتين الوردية أنها الملابس هي المفضلة هذا العام على السجادة الحمراء في كان السينمائي 2022 حيث  شهد المهرجان السنوي المرموق، الذي يحتفل بنسخته الخامسة والسبعين هذا العا، الكثير من إطلالات المشاهير الرائعة والتي سيطر عليها هذا اللون اللافت للأنظار.

وفقًا لموقع "timesofindia "استحوذ الضيوف من جميع أنحاء العالم على اللون الذي يلفت الانتباه، ومن بين النجمات من أمثال Cannes OG Aishwarya Rai Bacchan إلى Elsa Hosk وKatherine Langford وMasoom Minawala Mehta، حيث شهدت السجادة الحمراء لهذا العام في كان بعض الإطلالات الملفتة للنظر.

وفقًا للمصممة Anvita Sharma، التي تدير علامتها التجارية الخاصة Two Point Two، “أثبتت أن اللون الوردي حقق نجاحًا كبيرًا بين المصممين والمشاهير على حد سواء، فاللون بالفعل يتطلب الانتباه، وبالتالي يتظاهر بأنه اللون المفضل هذا الموسم، لذا من الآمن أن نقول إن السجادة الحمراء تحولت هذا العام إلى “سجادة وردية” بفضل هذا اللون الرائع”.

كيف يمكنك تضمين اللون الوردي في خزانة ملابسك؟

1. لتحديث فوري، اختاري فستانًا صيفيًا مناسباً بلون الموسم، مقترنًا ببعض الأحذية البيضاء وحقيبة يد بيضاء أنيقة، للزي  "الصيفي".

2. للحصول على مظهر مميز قليلاً ، قم بإقران قميص وردي ساخن مع زوج من السراويل ذات الألوان المحايدة، مثل الأسود أو الظل الأكثر كآبة من اللون الوردي الباستيل وستكون لديك ملابس مكتبية مناسبة ، والتي تبدو متطورة وآمنة.

3. إذا لم يكن اللون الغامق مثل اللون الوردي الساخن هو الشيء المفضل لديك ، فيمكنك أيضًا محاولة إضافته إلى خزانة ملابسك من خلال استخدامه كبريق من الألوان عبر الحقائب والأحذية والمجوهرات، ستضفي هذه الملحقات لمسة جديدة على مظهرك البسيط وتجذب الأنظار.

الملابس الوردية السجادة الحمراء في كان السجادة الحمراء الوردي الساخن خزانة ملابسك كيف يمكنك تضمين اللون الوردي في خزانة ملابسك

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