الإثنين 30 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«النيابة»: خلافات على الإيجار سبب الشروع فى قتل شاب بالقاهرة

قتل
قتل
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كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، أن صاحب ورشة متهم بالتعدي على شاب، اعترف بأنه أصابه بجرح طعني بعدما نشبت بينهما خلافات حول قيمة إيجار محل عمل المتهم.

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس صاحب ورشة، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بإصابة أحد الأشخاص، بسبب خلافات على الإيجار، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم؛ للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة البلطجة.

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة إصابة أحد الأشخاص بالقاهرة خلال مشاجرة، وتم ضبط مرتكب الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات، باستقباله (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح طعنى بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال وسؤال المجنى عليه قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين (صاحب ورشة - مقيم بذات العنوان)، بسبب خلافات بينهما حول دفع القيمة الإيجارية للمصاب بصفته نجل مالك العقار، فتطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليه بالضرب وإحداث إصابته بزجاجة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

النيابة العامة القاهرة صاحب ورشة خلافات إيجار محل حبس صاحب ورشة

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