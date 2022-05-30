منها تغيرات الجلد.. 6 أعراض توضح الإصابة بـ «كورونا طويل الأمد»

بعد مرور أكثر من سنتين على ظهوره، أصبحنا نعرف بالفعل عن فيروس كورونا المستجد وآثاره على المدى الطويل، نعلم أيضًا عن العلامات والأعراض الشائعة المختلفة لـ "كوفيد-19"، ومع ذلك ، هناك أعراض معينة غير معتادة لدرجة أنه من الصعب على أي شخص ربطها بالفيروس.

ووفقًا "times of india" تشير هذه الأعراض غير العادية إلى أن مرض كوفيد ليس مجرد مرض تنفسي، بل هو أسوأ بكثير من ذلك بكثير في أعقاب هجوم الفيروس التاجي من المحتمل أن يصاب 10-20 ٪ من المرضى (وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية) بمضاعفات طويلة الأمد تبدأ عادةً بعد 2-3 أشهر من الإصابة وتستمر في الغالب لبضعة أشهر .

وفقًا لدراسة بحثية ، "Long COVID" مصطلح يستخدم لوصف وجود أعراض مختلفة، حتى بعد أسابيع أو أشهر من الإصابة بعدو فيروس كورونا المستجد بغض النظر عن الحالة الفيروسية، ويسمى أيضًا "متلازمة ما بعد كوفيد" ، يمكن أن يكون مستمراً أو منتكساً ومتحولاً بطبيعته، يمكن أن يكون هناك استمرار لواحد أو أكثر من أعراض "كوفيد" الحاد ، أو ظهور أعراض جديدة.

تتمثل الطريقة الفائقة الفعالية للتعامل مع حالات كورونا الطويلة في فهم الأعراض، الشائعة منها وغير الشائعة ونرصدها خلال السطور التالية.

- التغيرات في الجلد

نادرا ما ترتبط مشاكل الجلد بـ "كوفيد" أو النوع طويل الأمد منه، ولكن شوهد حدوثها في الأشخاص الذين أصيبوا قبل أشهر، تبدو مشاكل الجلد المتعلقة به مثل الطفح الجلدي المسطح ، أو في بعض الأحيان خلايا النحل.

يرتبط تغير اللون في مناطق أصابع اليدين والقدمين أيضًا ايضًا بالفيروس، على سبيل المثال أصابع "كوفيد" ، التي تظهر في الغالب عند الأطفال الصغار والبالغين، لا تُشاهد بشكل شائع وقد تم العثور عليها في عدد أقل من الأفراد.

بصرف النظر عن حالة الجلد المرتبطة بالإصابة لالمرض ، يمكن أن تؤثر على اليدين والمعصمين والكاحلين أيضًا، وفقًا للخبراء عادة ما تستمر هذه الأعراض لمدة 2-3 أسابيع.

- عين وردية

ترتبط العين الوردية أو التهاب الملتحمة أيضًا بـ "كوفيد"، بينما يستمر التهاب الملتحمة الفيروسي الآخر لمدة 7-10 أيام ، يستمر التهاب الملتحمة المرتبط بالفيروس لعدة أسابيع.

وفقًا لدراسة بحثية أجريت عام 2020 من بين 216 طفلًا مصابًا بـ "كوفيد"، أظهر أن 23% لديهم أعراض العين الوردية، ومع ذلك ، لم يكن هذا العرض شائعًا عند البالغين.

و تتمثل أعراض العين الوردية في احمرار العين وانتفاخ الجفن والتهيج وإفرازات الدموع والإحساس ببعض الجسيمات الغريبة في العين.

- الارتباك وعدم القدرة على على التركيز

لا تتجاهل ما إذا كنت تشعر بالارتباك والقلق كثيرًا بعد الإصابة بـ "كوفيد -19" يمكن أن يكون هذا مؤشرا على أنك تعاني من أعراض مرض كوفيد لفترة طويلة، تتم دراسة تأثير “كوفيد على الصحة الإدراكية بشكل كبير هذه الأيام ومنها ضباب الدماغ ، وفقدان الذاكرة على المدى القصير، والارتباك، وعدم القدرة على التركيز، والأفكار الغامضة، وفقدان الكلمات أثناء التحدث، والتعب العقلي هي بعض الأعراض المرتبطة بـ "الكوفيد” والتي لا تظهر بشكل شائع ولكن يتم الإبلاغ عن هذه الحالات.

- الحالات المتعلقة بالحلق

يمكن أن يؤثر "كوفيد طويل الأمد" أيضًا على جودة الصوت، قد تواجه بعض التغييرات المؤقتة في صوتك، وعلى مستويات الراحة والجهد عند استخدامه، هذه التغييرات مشابهة للتغييرات التي تتوقعها مع الزكام أو الزكام.

- الأنفلونزا

من المتوقع أن تكون أكثر حدة وتستمر لفترة أطول، نتوقع أن تستغرق مشاكل الصوت هذه من 6 إلى 8 أسابيع حتى يتم حلها تدريجياً" ، كما يقول الخبراء في "NHS" ومستشفيات جامعة كوفنتري ووارويكشاير.

- السعال

يوضح الخبراء أنه بسبب "كوفيد" من المحتمل أن يسعل الشخص كثيرًا، يؤثر السعال المستمر على الحبل الصوتي ونتيجة لذلك يمكن أن يتورم ويلتهب، وبالتالي تصبح الأحبال الصوتية متيبسة وأقل مرونة، ومن ثم سيؤثر ذلك على الصوت.