الأهلى يتسلم 2500 تذكرة فقط.. ويطلب تدخل السفارة المصرية لحل أزمة جماهيره

طلب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الذي يترأس بعثة فريق الكرة بالمغرب من السفير ياسر عثمان، سفير مصر في المملكة المغربية، بتكثيف التواصل مع الجهات المعنية للعمل على تسهيل وتأمين دخول جماهير الأهلي في مباراة الغد مع الوداد في نهائي دوري الأبطال، والتي تقام على مركب محمد الخامس.

جاء ذلك في إطار التنسيق الكامل مع السفارة المصرية، ونظرًا لتدفق جماهير الأهلي من مختلف الأنحاء لحضور المباراة، في الوقت الذي لم تتسلم فيه البعثة سوى ٢٥٠٠ تذكرة فقط من العشرة آلاف تذكرة التي خصصها الـ«كاف» للنادي.

وقد بذلت بعثة الأهلي جهدًا كبيرًا في التواصل مع مسئولي «كاف» واللجنة المنظمة للمباراة خلال الساعات الماضية للحصول على بقية التذاكر، لكن لم تتلقَّ أي استجابة، وباتت هناك أعداد كبيرة من الجماهير المصرية في حاجة إلى تذاكر لدخول المباراة؛ لذا جاء تواصل رئيس الأهلي المبكر مع السفارة المصرية لتفادي أية أزمات عند دخول الجماهير غدًا، والعمل على تأمين سلامتها في نفس الوقت