الأحد 29 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لطلاب الأزهر .. جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2022

طلاب الأزهر
طلاب الأزهر
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أعلنت جامعة الأزهر منذ أسابيع عن  جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2022، ومع استعداد الجامعة لها وقرب أداء الامتحانات تصدر جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2022 الكلمات الأكثر بحثا عبر موقع البحث الأكثر شهرة جوجل بعد اعتماد  الدكتور سلامة جمعة علي داوود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، رسميا جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2022، وهي امتحانات ورقية تتم داخل لجان تحريرية بالمعاهد الأزهرية المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية.

امتحانات الثانوية الأزهرية

ويتم إجراء امتحانات الثانوية الأزهرية 2022 وسط إجراءات احترازية مشددة لحماية الطلاب والمراقبين والعاملين من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد  حسب الإرشادات الوقائية الموصى بها من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وتعرض الدستور في التقرير التالي التفاصيل الكاملة لـ جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2022 لجميع الأقسام بالثانوية الأزهرية ، حيث اعتمد الدكتور محمد الضوينى ، وكيل الأزهر الشريف، جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2022، حيث تبدأ الامتحانات يوم السبت 4 يونيو القادم للقسم العلمي ، وتنتهي يوم 7 يوليو. 

وأظهرت الجداول امتحان الطلاب مادة واحدة فى اليوم، على أن يمتحن طلاب القسم الأدبي في يوم منفرد عن طلاب القسم العلمى.

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جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2022

 

تبدأ امتحانات الثانوية الأزهرية 2022، وجاء الجدول للقسم الأدبي كالتالي: 

* يوم الأحد 5 يونيو: امتحان الفقه، امتحان الحديث

 *يوم الثلاثاء 7 يونيو 2022: امتحان القرآن الكريم.

* يوم الخميس 9 يونيو 2022 امتحان البلاغة.

* يوم الأحد 12 يونيو 2022 امتحان الجغرافيا «للمبصرين فقط».

*يوم الثلاثاء 14 يونيو 2022: امتحان النحو.

* يوم الخميس 16 يونيو 2022 امتحان التفسير. 

*يوم الأحد 19 يونيو 2022 امتحان التاريخ.

*يوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 امتحان الفلسفة والمنطق.

*يوم الخميس 23 يونيو 2022: امتحان الأدب والنصوص والمطالعة.

*يوم الأحد 26 يونيو 2022: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

*يوم الثلاثاء 28 يونيو 2022: امتحان الصرف.

*يوم الأحد 3 يوليو 2022: امتحان التوحيد، وامتحان الإنشاء.

*يوم الثلاثاء 5 يوليو 2022: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

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ويبدأ جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2022 للقسم العلمي في 4 يونيو 2022، بمادة الفقه والتفسير  وتنتهي في 7 يوليو 2022، بمادة الحديث.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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