«الري الحديث في وادينا الحبيب» مناقشات وورش وعروض فنية بالوادي الجديد

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، العديد من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة الوادي الجديد بإقليم وسط الصعيد برئاسة ضياء مكاوى. وذلك تحت رعاية أ.د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

حيث نفذت مكتبة شرق بولاق الثقافية مرسم بعنوان "الري الحديث فى وادينا الحبيب"، كما نظم بيت ثقافة ناصر الثورة مرسم بعنوان "القدس"، بجانب مجلة حائط بعنوان "أضرار التدخين"، فيما نفذت مكتبة الطفل والشباب بتنيدة ورشة رسم حر للأطفال، وفى بيت ثقافة الجديدة، تم تنفيذ ورشة رسم بعنوان "فرحة في عيون اطفالنا"، كما أعد بيت ثقافة المنيرة ورشة لتدوير خامات البيئة.

ناقش بيت ثقافة صنعاء كتاب بعنوان "تيمور"، تأليف انى جروفي، وناقشت مكتبة الطفل والشباب ببغداد كتاب بعنوان "التعليم في مصر" تأليف فايز مراد مينا، وقدمت مكتبة الطفل والشباب بباريس سرد قصة للأطفال بعنوان "العدو الخفي"، كمل قدمت مكتبة شرق بولاق سرد قصة بعنوان "أشعر اننى خائف"، فيما أعد قصر ثقافة الطفل بالخارجة باقة من الأنشطة للأطفال منها مسابقة ثقافية فى المعلومات العامة، وورشة رسم وتلوين، وورشة حكى للأطفال،بالإضافة لعروض سينما لمجموعة من افلام الكارتون، ونفذ بيت ثقافة المنيرة برنامج اليوم الواحد المكثف تضمن محاضرة بعنوان "فنون الطهى وأصول فن الطهى الحديث"، بجانب ورشة فنون تشكيلية للأطفال، وتحدثت خلالها منى بخيت عن فن الطهى قديما وحديثا واهم المستخدمة حديثا فى الطهي، كما عقد قصر ثقافة موط محاضرة بعنوان "كيفية التعامل مع المشكلات الأسرية"، وتحدث خلالها طارق فراج عن تعريف المشاكل الأسرية وانواعها واهم أسبابها وكيفية حلها.

أقام بيت ثقافة المعصرة محاضرة ثقافية بعنوان "جهود مصرية لحماية ملائكة المجتمع"حاضرها محمد باشا، وتحدث خلالها عن حق الطفل فى الرعاية المختلفة وحمايته من كل ما يهدد حياته وسلامته وأمنه، كما قدمت فرقة قصر ثقافة الخارجة للفنون الشعبية عرض فنى وتبلوهات غنائية راقصة، فيما قدمت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة عرض فنون تلقائية لفرقة التلقائين بالفرافرة، ونظم بيت ثقافة القصر أمسية شعرية لمجموعة من شعراء نادى أدب القصر.