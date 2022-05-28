السبت 28 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أولى ليالي المسرح المتنقل بمركز شباب الفاخورة بقرية طحلة بالقليوبية

المسرح المتنقل بمركز
المسرح المتنقل بمركز شباب الفاخورة
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القليوبية التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة الفنان جلال عثمان.

حيث نظم الفرع بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ومركز شباب الفاخورة بقرية طحلة، سهرة ثقافية فنية ضمن برنامج المسرح المتنقل، والذي يهدف لوصول المنتج الثقافي لكافة ربوع الجمهورية تفعيلا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

 استهل الحفل الذي أداره الشاعر مجدي أبوالخير، بورشة رسم حر للأطفال ثم تقديم لمجموعة من الأطفال الموهوبين في مجالات مختلفة، أعقبها فقرة رقص تنورة تراثية للفنان محمد شعراوي، وختاما فقرة لفرقة الإنشاد الديني بقصر ثقافة بنها بقيادة المايسترو حسن إبراهيم وإشراف جمال التهامي، قدموا خلالها باقة متنوعة من الأغاني والأناشيد الدينية، يذكر أن المسرح مستمر لمدة يومين متتاليين.

نظم نادي الأدب بقصر ثقافة القناطر الخيرية، أمسية شعرية أدارها الشاعر أبو عمار المصري، استهلت بقصيدة بعنوان "ناس بتهني" للشاعر فهمي فهمي، ثم قصيدة "صوت الحيطان" للشاعرة رباب حسن، وقصيدة "لقاء" للشاعر محمد بدر، ثم قصيدة "جربت" للشاعرة نجلاء عزت، وقصيدة "أذكريني" للشاعر إيهاب الجندي، كما نظم نادي الأدب ببيت ثقافة القلج، أمسية أدبية أدارتها الشاعرة منى الغريب، استهلت بقصيدة "يادي الهنا" للشاعر سيد مرسي، ثم قصيدة "بعد نص الليل بساعة" للشاعرة ولاء عدنان، وقصيدة "مجروح نادي أدب القلج" للشاعر محمد جودة، ثم قصيدة بعنوان "أصعب بكا" للشاعرة يامنة اليمني، وختاما قصيدة "سر البقاء" للشاعرة نانسي نبيل.

عُقد بنادي الأدب بقصر ثقافة كفر شكر، بحضور الأدباء أعضاء وضيوف النادي، ومنهم جمال العسكري، صديق عطية، إبراهيم السمري، بهجت الدقميري، فارس رمضان، سمير البحيري، سمير سلامة، يسري سلامة، ماجد الهدهد، السيد حسانين، عزت إبراهيم، محمد رأفت.

هشام عطوة ثقافة القليوبية شباب الفاخورة قرية طحلة برنامج المسرح السيد رئيس الجمهورية

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