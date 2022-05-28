السبت 28 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسى الجديد للحصول على نتيجة رابعة ابتدائى

طلاب ابتدائي
طلاب ابتدائي
ads

يبحث الآلاف من المواطنين وأولياء الأمور لطلاب الصف الرابع الابتدائي عن رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي الجديد للحصول على نتيجة رابعة ابتدائي، وذلك حتى يتثنى لهم معرفة نتائج مجهودات أبنائهم خلال أداء امتحانات نهاية العام.

حيث كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن طريقتين للحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي، الأولي هي الذهاب لمقر المدرسة التابع لها الطلاب والاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس، والثانية من خلال موقع بوابة التعليم الأساسي ورابط وبوابة الإلكترونية محافظة القاهرة للخدمات التعليمية، كما يوجد طريقة ثالثة وهي الاستعلام من خلال الاتصال التليفون، حيث ظهرت الآن نتيجة آخر العام الصف الرابع - الخامس - السادس الابتدائي - الأول الاعدادي - الثاني الإعدادي لعام 2022 اتصل الآن من أي تليفون أرضي على 09000100 للحصول على النتيجة.

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي الجديد للحصول على نتيجة رابعة ابتدائي.

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي الجديد للحصول على نتيجة رابعة ابتدائي

  • الدخول على رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي الجديد (من هنا)
  • اضغط على نتيجة سنوات النقل لمراحل التعليم الأساسي
  • اكتب الرقم القومي الموجود فى شهادة ميلاد الطالب باللغة الإنجليزية
  • اختيار المرحلة الدراسية (الاعدادية – الابتدائية)
  • اختيار المرحلة الدراسية (الصف الرابع الابتدائي)
  • تحديد العام الدراسي المراد الاستعلام عن نتائجه
  • تحديد الفصل الدراسي (الأول - نهاية العام - الدور الثاني)
  • اضغط على عرض النتيجة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية برقم الجلوس 2022

خطوات الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2022 برقم الجلوس والرابط

قد يهمك أيضًا: رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2022

دلالات الألوان في نتيجة الصف الرابع الابتدائي

  1. اللون الأزرق عن أن الطالب حصل على درجات من (85 إلى 100) درجة
  2. اللون الأخضر فيشير إلى أن الطالب حصل على درجة تبدأ من (65 لأقل من 85) درجة
  3. واللون الأصفر يشير إلى أن الطالب حصل على درجات من (50 لأقل من 65) درجة
  4. اللون الأحمر يشير إلى أن الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات، ودرجته (من 1 لأقل من 50).

كما نشرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة خطوات نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني عبر شبكة الإنترنت من خلال موقع بوابة القاهرة التعليمية، حيث يمكن لجميع الطلاب تسجيل الدخول عبر الرابط السابق، ثم كتابة البيانات للاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني.

بوابة نتائج التعليم الأساسي رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي نتيجة رابعة ابتدائى الحصول على نتيجة رابعة ابتدائي بوابة نتائج التعليم الأساسي الجديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

مزيد من الإصلاح والشفافية

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 الترم الثاني

رابط نتيجة تانية إعدادي الترم الثاني 2022

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الجيزة بالرقم القومي فقط

نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادى برقم الجلوس 2022

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2022

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف 2022 وباقي المحافظات بالاسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

النفير الفلسطيني العام في مواجهة مسيرة الأعلام الصهيونية

صفاء النجار

الكائنات وحيدة الخلية وتعدد الزوجات

سمر عادل

وثيقة سياسة ملكية الدولة.. خارطة طريق استثمارية

سارة شريف

مسألة وقت

ماجد حبته

الاستثمار فى الأشبال

لواء. محسن الفحام

نريده حواراً موضوعيا

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو بين عبدالناصر والسادات

ماجد حبته

كيسنجر.. والأزمة الأوكرانية

صور

مهرجان الطبول.. كرنفال فى فنون البهجة والسلام

مصر تحتفل بيوم إفريقيا وذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية

نجوم الفن فى عزاء سمير صبرى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

محطة تل أبيب

المزيد

«الوطني الفلسطيني» يرحب بقرار البرلمان العراقي بتجريم التطبيع مع الاحتلال

فتح تدعو أوروبا لكبح إجراءات إسرائيل الهادفة للقضاء على فرصة فلسطين بالبقاء

تفاصيل تقرير النيابة العامة الفلسطينية بشأن اغتيال شيرين أبوعاقلة