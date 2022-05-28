رابط بوابة نتائج التعليم الأساسى الجديد للحصول على نتيجة رابعة ابتدائى

يبحث الآلاف من المواطنين وأولياء الأمور لطلاب الصف الرابع الابتدائي عن رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي الجديد للحصول على نتيجة رابعة ابتدائي، وذلك حتى يتثنى لهم معرفة نتائج مجهودات أبنائهم خلال أداء امتحانات نهاية العام.

حيث كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن طريقتين للحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي، الأولي هي الذهاب لمقر المدرسة التابع لها الطلاب والاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس، والثانية من خلال موقع بوابة التعليم الأساسي ورابط وبوابة الإلكترونية محافظة القاهرة للخدمات التعليمية، كما يوجد طريقة ثالثة وهي الاستعلام من خلال الاتصال التليفون، حيث ظهرت الآن نتيجة آخر العام الصف الرابع - الخامس - السادس الابتدائي - الأول الاعدادي - الثاني الإعدادي لعام 2022 اتصل الآن من أي تليفون أرضي على 09000100 للحصول على النتيجة.

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي الجديد للحصول على نتيجة رابعة ابتدائي.

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي الجديد للحصول على نتيجة رابعة ابتدائي

الدخول على رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي الجديد (من هنا)

اضغط على نتيجة سنوات النقل لمراحل التعليم الأساسي

اكتب الرقم القومي الموجود فى شهادة ميلاد الطالب باللغة الإنجليزية

اختيار المرحلة الدراسية (الاعدادية – الابتدائية)

اختيار المرحلة الدراسية (الصف الرابع الابتدائي)

تحديد العام الدراسي المراد الاستعلام عن نتائجه

تحديد الفصل الدراسي (الأول - نهاية العام - الدور الثاني)

اضغط على عرض النتيجة

قد يهمك أيضًا: رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2022

دلالات الألوان في نتيجة الصف الرابع الابتدائي

اللون الأزرق عن أن الطالب حصل على درجات من (85 إلى 100) درجة اللون الأخضر فيشير إلى أن الطالب حصل على درجة تبدأ من (65 لأقل من 85) درجة واللون الأصفر يشير إلى أن الطالب حصل على درجات من (50 لأقل من 65) درجة اللون الأحمر يشير إلى أن الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات، ودرجته (من 1 لأقل من 50).

كما نشرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة خطوات نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني عبر شبكة الإنترنت من خلال موقع بوابة القاهرة التعليمية، حيث يمكن لجميع الطلاب تسجيل الدخول عبر الرابط السابق، ثم كتابة البيانات للاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني.