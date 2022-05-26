الخميس 26 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2022

وزارة التعليم
وزارة التعليم
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"رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2022" من أكثر العناوين بحثًا على محركات البحث خلال الساعات الماضية خاصة أن الأسبوع الماضي أنهت معظم المراحل التعليمية اختبارات الفصل الدراسي الثاني، وهناك ملايين الطلاب من المرحلة الابتدائية والاعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي ينتظرون معرفة معدلات النجاح الخاصة بهم في المواد كافة.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس

ويبحث الطلاب خلال هذه الأيام عن موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي الخاص بنتائج الامتحانات لعام 2022 من خلال أرقام الجلوس، وعدد كبير يواجه مشكلة في الوصول للرابط الرسمي للنتيجة على موقع الوزارة، ومن حرص الدستور على تقديم جميع الخدمات لقرائها في السطور الآتية نقدم لكم خطوات ورابط النتائج 2022 .

يذكر أن الطلاب قد خاضوا اختبارات الفصل الدراسي في جو مؤمن يحافظ عليهم من تفشي وباء كورونا المستجد ومراقبة شديدة تمنع الغش كي يحصل كل طالب على درجاته كاملة لتعبر عن مستواه وتحصيله الدراسي بشكل دقيق ومن المفترض أن تصدر النتيجة على مواقع خاصة بمديريات "التربية والتعليم" في جميع محافظات الجمهورية بعد اعتمادها من قبل المحافظين للشهادات.

إعلان نتائج الامتحانات 2022 بالرقم الجلوس والاسم 

ومن المفترض إعلان نتائج الامتحان عبر رقم الجلوس لعام 2022 في المرحلة الابتدائية لمراحل النقل ومراحل الشهادات التعليمية، حيث تقوم مديرية التربية والتعليم المصرية بطرح كل النتائج في المدارس في حين أن النتائج لطلاب الشهادة ستظهر من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة لطلبة الشهادة الإعدادية، وكل محافظة على حدا، ونقدم لكم محافظة الجيزة كنموذج.

برقم الجلوس.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 الترم الثاني

للبحث عن نتيجتك.. لينك بوابة نتائج التعليم الأساسى 2022

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسى 2022 للترم الثانى

رابط وخطوات الحصول على نتائج المدارس بمحافظة الجيزة 

الخطوة الأولى: يقوم الطالب أو ولي الأمر بالدخول على "بوابة الجيزة الإلكترونية" من هنــــــــــــــــا .

الثانية: يقوم الطالب باختيار نتيجة “سنوات النقل للتعليم الأساسي”.

الثالثة: يختار  بعد ذلك بتحديد المراحل الدراسية "ابتدائي أو إعدادي"

الرابعة: إدخال “الرقم القومي” للتلميذ المكون من 14 رقم وهو مدون في شهادة ميلاد الطالب .

الخامسة: قم بتحديد الصف الدراسي للطالب وهي كالأتي:-

  • نتيجة الصف الرابع الابتدائي
  • نتيجة الصف الخامس الابتدائي
  • نتيجة الصف السادس الابتدائي

السادسة: اختر العام الدراسي الآن 2021-2022

السابعة: قم باختيار الفصل الدراسي في آخر العام "الترم الثاني".

الثامنة والأخيرة: اضغط على كلمة “عرض النتيجة” والانتظار قليلا كي تكون النتيجة جاهزة.

نتائج الامتحانات 2022 وزارة التربية والتعليم رقم الجلوس الامتحانات موقع وزاره التربيه والتعليم نتيجة الصف الرابع الإبتدائي نتيجة الصف الخامس الابتدائي نتيجة الصف السادس الابتدائي

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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