الخميس 26 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

للبحث عن نتيجتك.. لينك بوابة نتائج التعليم الأساسى 2022

نتيجة التعليم الأساسي
نتيجة التعليم الأساسي
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يهتم الكثير من طلاب المدارس وأولياء أمورهم  بالبحث عن لينك بوابة نتائج التعليم الأساسي مع قرب إعلان نتائج امتحانات المراحل التعليمية التي لم يتم إعلانها حتى الآن، بعد أن أنهى جميع طلاب النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية امتحاناتهم، وقرب إنهاء طلاب الصفين الأول والثاني في جميع محافظات الجمهورية لامتحاناتهم.

وتصدر لينك بوابة نتائج التعليم الأساسي  قائمة محركات البحث على منصة البحث الأكثر شهرة وهي جوجل، مع اقتراب إعلان نتائج امتحانات أغلب صفوف النقل وخاصة نتيجة الصف الرابع الابتدائي التي غيرت وزارة التربية والتعليم نظام تقييمها ومناهجها.

أولى اعدادي| نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس والاسم 2022

وتعد بوابة نتائج التعليم الأساسي من أهم المواقع الإلكترونية التي خصصتها وزارة التربية والتعليم لإعلان نتائج مراحل الطلاب في التعليم الأساسي لتكون منصة موحدة بجانب إعلانها في المدارس حسب الضوابط التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم.

لينك بوابة التعليم الأساسي 2022 نتائج الامتحانات


من خلال الرابط التالي https://web.cairogovresults.com/  
يمكن لطلاب المدارس في المراحل التعليمية المختلفة الدخول على رابط بوابة التعليم الأساسي   لمعرفة نتائج الامتحانات للطلاب من جميع الصفوف في المدارس في جمهورية مصر العربية قبل إعلانها رسميًا في المدارس المختلفة.

وجاء تدشين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لبوابة التعليم الأساسي لكي تسهل الخدمات التي يحتاجها الطلاب وأولياء الأمور وتتيح لطلاب التعليم الأساسي الحصول على نتائجهم بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، بحيث يتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم من منازلهم عبر الموقع وبدون الحاجة للخروج من المنزل للاستعلام عن النتيجة.

ويمكن للطلاب بعد الدخول على لينك بوابة التعليم الأساسي لمعرفة نتيجته، اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب، ثم كتابة بيانات الطالب كاملة في الخانات المخصصة لذلك، وتدوين رقم جلوس الطالب في الامتحانات، والضغط على زر الاستعلام، حينها نتائج الطالب في جميع المواد الدراسية.


نتائج طلاب التعليم الأساسي

ويقتصر رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 بالرقم القومي السابق على الطلاب المذكورين الملتحقين بسنة رابعة وخامسة ابتدائي والشهادة الابتدائية، بالإضافة إلى طلبة الصفين الأول والثاني الإعدادي فقط.

ولا تتطلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لكي يحصل طالب الصف الثالث الإعدادي على نتيجة الترم الثاني الدخول إلى نتائج الطلاب بالرقم القومي 2022، ولكنها اشترطت للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية كتابة رقم الجلوس.

 

وزارة التربية والتعليم بوابة نتائج التعليم الأساسي لينك بوابه نتائج التعليم الاساسي نتائج التعليم الأساسي لينك بوابة التعليم الاساسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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