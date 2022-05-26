للبحث عن نتيجتك.. لينك بوابة نتائج التعليم الأساسى 2022

يهتم الكثير من طلاب المدارس وأولياء أمورهم بالبحث عن لينك بوابة نتائج التعليم الأساسي مع قرب إعلان نتائج امتحانات المراحل التعليمية التي لم يتم إعلانها حتى الآن، بعد أن أنهى جميع طلاب النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية امتحاناتهم، وقرب إنهاء طلاب الصفين الأول والثاني في جميع محافظات الجمهورية لامتحاناتهم.

وتصدر لينك بوابة نتائج التعليم الأساسي قائمة محركات البحث على منصة البحث الأكثر شهرة وهي جوجل، مع اقتراب إعلان نتائج امتحانات أغلب صفوف النقل وخاصة نتيجة الصف الرابع الابتدائي التي غيرت وزارة التربية والتعليم نظام تقييمها ومناهجها.

وتعد بوابة نتائج التعليم الأساسي من أهم المواقع الإلكترونية التي خصصتها وزارة التربية والتعليم لإعلان نتائج مراحل الطلاب في التعليم الأساسي لتكون منصة موحدة بجانب إعلانها في المدارس حسب الضوابط التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم.

لينك بوابة التعليم الأساسي 2022 نتائج الامتحانات



من خلال الرابط التالي https://web.cairogovresults.com/

يمكن لطلاب المدارس في المراحل التعليمية المختلفة الدخول على رابط بوابة التعليم الأساسي لمعرفة نتائج الامتحانات للطلاب من جميع الصفوف في المدارس في جمهورية مصر العربية قبل إعلانها رسميًا في المدارس المختلفة.

وجاء تدشين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لبوابة التعليم الأساسي لكي تسهل الخدمات التي يحتاجها الطلاب وأولياء الأمور وتتيح لطلاب التعليم الأساسي الحصول على نتائجهم بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، بحيث يتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم من منازلهم عبر الموقع وبدون الحاجة للخروج من المنزل للاستعلام عن النتيجة.

ويمكن للطلاب بعد الدخول على لينك بوابة التعليم الأساسي لمعرفة نتيجته، اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب، ثم كتابة بيانات الطالب كاملة في الخانات المخصصة لذلك، وتدوين رقم جلوس الطالب في الامتحانات، والضغط على زر الاستعلام، حينها نتائج الطالب في جميع المواد الدراسية.



نتائج طلاب التعليم الأساسي

ويقتصر رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 بالرقم القومي السابق على الطلاب المذكورين الملتحقين بسنة رابعة وخامسة ابتدائي والشهادة الابتدائية، بالإضافة إلى طلبة الصفين الأول والثاني الإعدادي فقط.

ولا تتطلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لكي يحصل طالب الصف الثالث الإعدادي على نتيجة الترم الثاني الدخول إلى نتائج الطلاب بالرقم القومي 2022، ولكنها اشترطت للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية كتابة رقم الجلوس.