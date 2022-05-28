فتح باب التقديم.. كيفية التسجيل على موقع النيابة الإدارية لوظيفة معاون نيابة

نستعرض لكم فى هذا التقرير كيفية التسجيل علي موقع النيابة الإدارية لوظيفة معاون نيابة ، حيث يبدأ اليوم السبت فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة لوظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2021، أمام راغبي الالتحاق بهذه الوظيفة من خريجي كليات الحقوق، كلية الشريعة والقانون، كلية الشرطة.

كيفية التسجيل علي موقع النيابة الإدارية لوظيفة معاون نيابة

وضعت النيابة الإدارية إرشادات التسجيل على الموقع الإلكتروني للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2021، والتي ويبدأ موعد التقديم أمام راغبي الالتحاق بهذه الوظيفة من خريجي كليات الحقوق، كلية الشريعة والقانون، كلية الشرطة.

ومن المقرر أن يكون التسجيل على الموقع الإلكترونى للنيابة في الفترة من 28 مايو الجارى وحتى 6 يونيو القادم، مشددة على ضرورة الالتزام بكافة الشروط والإجراءات التي حددتها ووضعتها ضمن الإعلان.

حيث يتم التسجيل الالكتروني على الموقع الالكتروني (من هنا) خلال الفترة من 28 مايو الجاري حتى 6 يونيو المقبل.

إجراءات التسجيل على موقع النيابة الإدارية

كتابة الاسم رباعي وباللغة العربية مـن واقـع بطاقة الرقم القومي، حيث إنه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على الاسم بعد إدخاله.

كتابة الرقم القومي المكون مـن ١٤ رقـم بصورة دقيقة وصحيحة كما هـو موجود ببطاقة الرقم القومي، حيث إنه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على الرقم القومي بعد إدخاله.

التأكيـد على ضرورة إدخال البريد الإلكتروني بصورة صحيحة وسليمة باللغـة الإنجليزيـة، حيـث أن البريـد الإلكتروني هـو وسـيلة التواصل الوحيدة بين المتقدم والنيابة.

كتابة عـنوان الإقامة، محافظة الإقامة -

قسم شرطة الإقامة /ورقم العقار واسم الشارع المقيم به.

تحديـد الجامعـة بكـل دقــة وتحديـد الشـعبة (إنجليــزي - فرنساوى – عربي) من واقع شهادة التخرج - حيث إنه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على الجامعة بعد إدخالها.

كتابـة المجموع الحاصل عليه وكتابـة المجمـوع الكلي من واقع شهادة التخرج - حيث إنه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على المجموع بعد إدخاله.

تحديـد سـنة التخـرج بكـل دقـة - حيث إنه لـن يسـمح بإجراء أي تعديلات على سنة الدفعة بعد تحديدها.

استكمال تسجيل جميـع البيانـات المطلوبـة مع مراعاة في حالة عدم وجود أقارب للمرشح يثبت بالخانة المخصصة عبارة لا يوجد.

طباعة نسخة مبدئيـة للمراجعـة فقـط وتعديل وتدقيق البيانـات المسجلة بهـا، وبعد الانتهـاء مـن التعديل والتدقيق يجـب عليـك طباعـة النسخة النهائيـة مـن وثيقـة التعـارف بعـدد (5 نسخ) والتوقيع على كل ورقة من الخمس نسخ.

ملحوظة: