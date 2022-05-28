السبت 28 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فتح باب التقديم.. كيفية التسجيل على موقع النيابة الإدارية لوظيفة معاون نيابة

ارشيفية
ارشيفية
ads

نستعرض لكم فى هذا التقرير كيفية التسجيل علي موقع النيابة الإدارية لوظيفة معاون نيابة ، حيث يبدأ اليوم السبت فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة لوظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2021، أمام راغبي الالتحاق بهذه الوظيفة من خريجي كليات الحقوق، كلية الشريعة والقانون، كلية الشرطة.

كيفية التسجيل علي موقع النيابة الإدارية لوظيفة معاون نيابة 

وضعت النيابة الإدارية إرشادات التسجيل على الموقع الإلكتروني للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2021، والتي ويبدأ موعد التقديم أمام راغبي الالتحاق بهذه الوظيفة من خريجي كليات الحقوق، كلية الشريعة والقانون، كلية الشرطة.

ومن المقرر أن يكون التسجيل على الموقع الإلكترونى للنيابة في الفترة من 28 مايو الجارى وحتى 6 يونيو القادم، مشددة على ضرورة الالتزام بكافة الشروط والإجراءات التي حددتها ووضعتها ضمن الإعلان.

حيث يتم التسجيل الالكتروني على الموقع الالكتروني  (من هنا)  خلال الفترة من 28 مايو الجاري حتى 6 يونيو المقبل.

إجراءات التسجيل على موقع النيابة الإدارية

  • كتابة الاسم رباعي وباللغة العربية مـن واقـع بطاقة الرقم القومي، حيث إنه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على الاسم بعد إدخاله.
  • كتابة الرقم القومي المكون مـن ١٤ رقـم بصورة دقيقة وصحيحة كما هـو موجود ببطاقة الرقم القومي، حيث إنه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على الرقم القومي بعد إدخاله.
  • التأكيـد على ضرورة إدخال البريد الإلكتروني بصورة صحيحة وسليمة باللغـة الإنجليزيـة، حيـث أن البريـد الإلكتروني هـو وسـيلة التواصل الوحيدة بين المتقدم والنيابة.
  • كتابة عـنوان الإقامة، محافظة الإقامة -
  • قسم شرطة الإقامة /ورقم العقار واسم الشارع المقيم به.
  • تحديـد الجامعـة بكـل دقــة وتحديـد الشـعبة (إنجليــزي - فرنساوى – عربي) من واقع شهادة التخرج - حيث إنه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على الجامعة بعد إدخالها.
  • كتابـة المجموع الحاصل عليه وكتابـة المجمـوع الكلي من واقع شهادة التخرج - حيث إنه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على المجموع بعد إدخاله.
  • تحديـد سـنة التخـرج بكـل دقـة - حيث إنه لـن يسـمح بإجراء أي تعديلات على سنة الدفعة بعد تحديدها.
  • استكمال تسجيل جميـع البيانـات المطلوبـة مع مراعاة في حالة عدم وجود أقارب للمرشح يثبت بالخانة المخصصة عبارة لا يوجد.
  • طباعة نسخة مبدئيـة للمراجعـة فقـط وتعديل وتدقيق البيانـات المسجلة بهـا، وبعد الانتهـاء مـن التعديل والتدقيق يجـب عليـك طباعـة النسخة النهائيـة مـن وثيقـة التعـارف بعـدد (5 نسخ) والتوقيع على كل ورقة من الخمس نسخ.

النيابة الإدارية تحدد موعدًا نهائيًا لمن تخلفوا عن حضور المقابلات الشخصية

عن طريق «الفيزا كارت».. خطوات التقدم لمسابقة معاوني النيابة الإدارية دفعة 2021

ملحوظة:

  • البيانات المسجلة مسـئولية المتقدم ولا يوجد أي تدخل بشـري مـن النيابـة الإدارية بأي صورة أي كانت بداية من عملية التسجيل وحتى طباعة النسخة النهائية.
  • لن يتم إجراء أي عملية تسجيل بعد المواعيد المحددة بالإعلان.
النيابة الإدارية نيابة إدارية خريجي كليات الحقوق معاون نيابة وظيفة معاون نيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مزيد من الإصلاح والشفافية

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 الترم الثاني

رابط نتيجة تانية إعدادي الترم الثاني 2022

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الجيزة بالرقم القومي فقط

نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادى برقم الجلوس 2022

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2022

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف 2022 وباقي المحافظات بالاسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

النفير الفلسطيني العام في مواجهة مسيرة الأعلام الصهيونية

صفاء النجار

الكائنات وحيدة الخلية وتعدد الزوجات

سمر عادل

وثيقة سياسة ملكية الدولة.. خارطة طريق استثمارية

سارة شريف

مسألة وقت

ماجد حبته

الاستثمار فى الأشبال

لواء. محسن الفحام

نريده حواراً موضوعيا

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو بين عبدالناصر والسادات

ماجد حبته

كيسنجر.. والأزمة الأوكرانية

صور

مهرجان الطبول.. كرنفال فى فنون البهجة والسلام

مصر تحتفل بيوم إفريقيا وذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية

نجوم الفن فى عزاء سمير صبرى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

محطة تل أبيب

المزيد

«الوطني الفلسطيني» يرحب بقرار البرلمان العراقي بتجريم التطبيع مع الاحتلال

فتح تدعو أوروبا لكبح إجراءات إسرائيل الهادفة للقضاء على فرصة فلسطين بالبقاء

تفاصيل تقرير النيابة العامة الفلسطينية بشأن اغتيال شيرين أبوعاقلة