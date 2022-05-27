الجمعة 27 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الوطنية للصحافة» تفند أكاذيب الإرهابية بشأن نقل ملكية أصول 3 مؤسسات قومية لجهة سيادية

جريدة الدستور
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أكدت الهيئة الوطنية للصحافة عدم صحة ما تناولته إحدى أذرع الإعلام الإخواني بشأن نقل ملكية أصول ثلاث من أكبر المؤسسات الصحفية القومية إلى إحدى الجهات السيادية، في إطار مخطط الاستحواذ على أصول كل المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة تدريجياً.

وقالت الهيئة في بيانها إن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة، وأن قرار الهيئة الصادر في اجتماعها بشأن البدء بالإجراءات المتعلقة باستثمار عدد من الأصول غير المستغلة المملوكة لمؤسسات الأهرام ودار التحرير الطبع والنشر وروزاليوسف، جاء في إطار خطتها الهادفة لاستثمار واستغلال الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية القومية الثمانية من خلال  إقامة مشروعات استثمارية أعدتها هذه المؤسسات وفقا لدراسات جدوى وعلى الأراضي المملوكة لها مثل إنشاء جامعة لأخبار اليوم واستكمال كليات جامعة الأهرام الكندية، وذلك بهدف تنمية مواردها المالية  لمساعدتها في مواجهة الاحتياجات المالية العاجلة التي تواجهها وتحسين أوضاع العاملين بها مالياً وخدمياً . 
وأولت الهيئة الوطنية للصحافة منذ تشكيلها اهتماماً كبيراً بملف الأصول الثابته المملوكة للمؤسسات واستغلالها واستثمارها بالشكل الصحيح، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الشأن للحفاظ علي حقوق المؤسسات، وتوفير المناخ الآمن للعمل والعاملين والحفاظ علي مهنتهم العريقة.
وتؤكد الهيئة دعم الدولة القوي للمؤسسات الصحفية القومية لاستمرار دورها التثقيفي والتنويري خاصة في ظل الهجمات المسعورة للأذرع الاعلامية للجماعة الارهابية بعد كشف وجهها القبيح للجميع.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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