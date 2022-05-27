رابعة ابتدائى.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2022 بالرقم القومى

تستمر عمليات البحث عن رابط الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي، بعد انتهاء طلاب رابعة ابتدائي من أداء امتحاناتهم وانتظار ظهور النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم، حيث من المقرر إعلانها في مديرية تعليمية فور الانتهاء من تجهيزيها.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن طريقتين للحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي، الأولي هي الذهاب لمقر المدرسة التابع لها الطلاب والاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس، والثانية من خلال موقع بوابة التعليم الأساسي ورابط وبوابة الإلكترونية محافظة القاهرة للخدمات التعليمية، كما يوجد طريقة ثالثة وهي الاستعلام من خلال الاتصال التليفون

حيث ظهرت الآن نتيجة آخر العام الصف الرابع - الخامس - السادس الابتدائي - الاول الإعدادي - الثاني الإعدادي لعام 2022 اتصل الآن من أي تليفون أرضى على 09000100 للحصول على النتيجة.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بالرقم القومي

الدخول على رابط البوابة الإلكترونية محافظة القاهرة للخدمات التعليمية (من هنا). اضغط على نتيجة سنوات النقل لمراحل التعليم الأساسي اكتب الرقم القومي الموجود فى شهادة ميلاد الطالب باللغة الإنجليزية اختيار المرحلة الدراسية (الاعدادية - الابتدائية) اختيار المرحلة الدراسية (الصف الرابع الابتدائي) تحديد العام الدراسي المراد الاستعلام عن نتائجه (2021-2022) تحديد الفصل الدراسي (الأول - نهاية العام - الدور الثاني) اضغط على عرض النتيجة

واختلفت نتيجة تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائي عن السنوات الماضية، حيث وضعت بديلًا عن الدرجات باستخدام الألوان التي تعبر عن مستوى الطالب في الامتحانات وهي كالتالي:

دلالات الالوان في نتيجة الصف الرابع الابتدائي

اللون الأزرق عن أن الطالب حصل على درجات من (85 إلى 100) درجة

اللون الأخضر فيشير إلى أن الطالب حصل على درجة تبدأ من (65 لأقل من 85) درجة

واللون الأصفر يشير إلى أن الطالب حصل على درجات من (50 لأقل من 65) درجة

اللون الأحمر يشير إلى أن الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات، ودرجته (من 1 لأقل من 50).

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ويعتمد المنهج الجديد لرابعة ابتدائي، على الاهتمام بتنمية المهارات لدي الطالب، كما اهتم المنهج الجديد للصف الرابع الابتدائي بتحسين قدرات الطلاب التكنولوجية لمسايرة التطورات التكنولوجية المستمرة التي تحدث حول العالم فأتاحت الكثير من المنصات الرقمية من أجل العمل على تدريب الطلاب والطالبات على فهم مخرجات التعلم المختلفة، وشمل المنهج على مجموعة من المواد الجديدة أبزرها، مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي تساعد الطلاب على تنمية مهارتهم.