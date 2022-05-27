بسبب «الدورة الشهرية».. إسبانيا على وشك تقديم 3 أيام إجازة للنساء

في المتوسط​، تحيض المرأة حتى بلوغها سن الخمسين، ويصل مجموع كل فترة مجتمعة إلى 6.5 سنوات، في إحدى الدراسات كشف 90٪ من النساء في فترة الحيض أنهن يعانين من أعراض مختلفة، أبلغ من 32٪ إلى 40٪ من الأشخاص الذين تعرضوا للدورة الشهرية أن الألم شديد لدرجة أنهم اضطروا للتغيب عن العمل أو المدرسة.

ووفقًا لموقع “Bright Side” عندما يتم أخذ هذا الوقت من الشهر في الاعتبار واستخدامه بطريقة تسهل حياتنا، وإليك الطريقة التي تسير بها إسبانيا.

اقترحت الحكومة الإسبانية قانونًا يسمح للنساء اللاتي يعانين من فترات مؤلمة بأخذ "إجازة الدورة الشهرية" لبضعة أيام، تنص مسودة القانون على أنه يمكن للمرأة أن تحصل على 3 أيام إجازة ، ويمكن تمديدها إلى 5 أيام - في ظروف معينة.

سيتم تسهيل الإجازة المرضية لمدة 3 أيام من خلال مذكرة من الطبيب، ولكن لن يتم توفيرها لأولئك الذين يعانون من إزعاج خفيف، بالنظر إلى أن أكثر من نصف النساء يعانين من فترات مؤلمة، فإن هذا الإجراء سيوفر الراحة للكثيرات، نحن على يقين من أن أي شخص طريح الفراش من التشنجات، ووضعه في وضع الجنين، مع زجاجة ماء ساخن وشوكولاتة في متناول اليد - سيقدر ذلك أيضًا.

يمثل التواجد - فعل الحضور للعمل دون أن يكون منتجًا - ما متوسطه 9 أيام ضائعة في السنة لأولئك الذين يعانون من تقلصات الدورة الشهرية، أفادت بعض الشركات أنه منذ تبني مفهوم "إجازة الفترة"، زادت الثقة بين المديرين والعاملين وأصبح الموظفون أكثر إنتاجية من ذي قبل.

كان الحصول على إجازة من العمل خلال دورتك الشهرية ممارسة شائعة لعقود في بعض البلدان.

إن "إجازة الفترة" لليابان موجودة منذ عام 1947 ، لا يشترط القانون على الشركات توفير إجازة مدفوعة الأجر أو أجر إضافي للنساء اللواتي يخترن العمل أثناء فترة الحيض. في عام 1965 ، طلب 26 ٪ من الموظفين إجازة. في عام 2017 ، ادعى 0.9 ٪ فقط من النساء ذلك.

يحق للموظفات في كوريا الجنوبية الحصول على إجازة شهرية ويضمن لهن أجرًا إضافيًا إذا لم يستخدمن أيام إجازتهن.

في زامبيا، يمكن للمرأة أن تأخذ إجازة ليوم واحد كل شهر ، وهي سياسة تُعرف أيضًا باسم "عيد الأم".

علاوة على فاتورة إجازة الدورة الشهرية، تم تعيين إسبانيا أيضًا لجعل المنتجات الصحية في متناول الجماهير، ستكون متاحة مجانًا في المراكز التعليمية والاجتماعية ، وسيتم تخفيض الضرائب المفروضة على هذه العناصر بشكل أكبر، من المقرر أن تتم الموافقة على الفاتورة بالكامل هذا الأسبوع.