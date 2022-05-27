الجمعة 27 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

العملات الأجنبية.. سعر الدولار فى مصر اليوم الجمعة 27-5-2022

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
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يتابع المصريون من جميع أنحاء العالم أسعار العملات الأجنبية، وبالأخص سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق المصرية والبنوك وشركات الصرافة، حيث طرأت عدة تغييرات عقب اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي أقر في آخر اجتماع زيادة سعر الفائدة بمقدار نصف درجة مئوية.

وشهد سعر الدولار في مصر ثباتًا سعريًا لشهور طويلة استقر فيها عند مستوى ١٥ جنيها مصريا، إلا أنه صعد لمستوى الـ١٨ جنيها مع اتجاه البنك المركزي المصري لخفض قيمة الجنيه المصري ورفع الفائدة على الإيداع والقروض بالبنوك في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.

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وعاد البنك المركزي بداية الأسبوع الجاري لرفع سعر الفائدة بنحو ٢٪؜ للمرة الثانية خلال شهر واحد، وبدأ معها سعر الدولار في الارتفاع التدريجي البسيط، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار في البنوك المصرية، وتفاصيل أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 27 مايو 2022.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية للبيع والشراء

 

البنك المركزي المصري       18.6283 بيع      18.5467 شراء

بنك الاستثمار العربي  18.3100 بيع      18.2500 شراء

البنك الأهلي المصري  18.5300 بيع      18.4700 شراء

البنك التجاري الدولي  18.5500 بيع      18.4900 شراء

بنك قناة السويس               18.6200 بيع        18.5200 شراء

البنك الأهلي الكويتي          18.6300 بيع         18.5800 شراء

كريدي أجريكول مصر       18.3100 بيع         18.2100 شراء

 

أسعار العملات الأجنبية في السوق المصرية.. آخر تحديث

 

سعر اليورو​ مقابل الجنيه المصري 19.8282للشراء، و19.9230 للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى​ مقابل الجنيه المصري 23.2928 للشراء، و23.4028 للبيع

سعر الفرنك السويسرى​ مقابل الجنيه المصري 19.2873 للشراء و19.3803 للبيع.

سعر 100 ين يابانى مقابل الجنيه المصري 14.5933 للشراء و14.6611 للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري 4.9443 للشراء و4.9664 للبيع.

سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصري 60.6239 للشراء، و60.9107 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى​ مقابل الجنيه المصري  5.0488 للشراء، و5.0722 للبيع.

سعر اليوان الصينى مقابل الجنيه المصري 2.7527 للشراء، و2.7681 للبيع.

سعر الدولار سعر الدولار في مصر أسعار العملات اسعار العملات الاجنبية سعر اليورو​ مقابل الجنيه المصري سعر الجنيه الإسترلينى​ مقابل الجنيه المصري سعر الفرنك السويسرى​ مقابل الجنيه المصري سعر 100 ين يابانى مقابل الجنيه المصري سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري سعر الدينار الكويتي مقابل الجنية المصري سعر الدرهم الاماراتى​ مقابل الجنيه المصري سعر اليوان الصينى مقابل الجنيه المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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