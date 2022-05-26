الجمعة 27 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب الطب الشرعى لفحص ضحايا مزرعة «الريف الأوروبى» بالشيخ زايد

ضحايا مزرعة«الريف
ضحايا مزرعة«الريف الأوروبي
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أمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لإجراء الفحص وإعداد تقرير الصفة التشريحية لكشف ملابسات وفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة داخل مزرعة في منطقة “الريف الأوروبي” بمدينة الشيخ زايد.

وانتقل فريق من النيابة العامة، مساء اليوم الخميس، لمناظرة 5 جثث من أسرة واحدة "شخص وابنيه وحفيديه"، عثر عليهم داخل مزرعة على الطريق الصحراوي. 

وكلفت النيابة العامة أجهزة الأمن بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة، للوقوف على أسبابها ومعرفة تفاصيلها.

واستمعت الأجهزة الأمنية لأقوال أحد أبناء مستأجر المزرعة، وتبين أنه اتصل على والده، ولم يتلق منه ردا، فتوجه إلى المزرعة، وعثر عليه وباقي الأسرة مفارقين الحياة.

البداية كان بلاغًا تلقته أجهزة الأمن بالجيزة بالعثور على 5 جثث داخل مزرعة بالشيخ زايد.

 انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثث مستأجر المزرعة، واثنين من أبنائه، واثنين من أحفاده وتبين وجود إصابات بهم ما يشير إلى احتمالية وجود شبهة جنائية وتعرضهم للقتل. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

جهات التحقيق انتداب الطب الشرعي الصفة التشريحية ملابسات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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