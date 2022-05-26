الخميس 26 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشال جثة شخص غرق فى ترعة بمركز الوقف بقنا.. والنيابة تصرح بدفنه

جثة
جثة
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صرحت النيابة العامة بقنا بدفن جثة عامل انتشلته قوات الإنقاذ النهري من ترعة عقب غرقه. 

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بقنا، اليوم الخميس، من انتشال جثة شخص غرق في ترعة بمركز الوقف شمالي قنا، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف يفيد انتشال جثة شوره محمد حسين السمان، 44 عامًا، من قرية المراشدة غرق بترعة النجاجرة بمركز الوقف شمال محافظة قنا، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من التحريات لكشف ملابسات الواقعة.

تم  إيداع الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

النيابة العامة قنا جثة عامل قوات الانقاذ النهري غرق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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