التحفظ على فتاة بتهمة قتل سائق توك توك بمدينة 6 أكتوبر

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على فتاة تحمل جنسية دولة إفريقية، بعد سلمت نفسها، عقب تسببها في مقتل سائق توك توك بمدينة 6 أكتوبر، وأفادت أن المجني عليه حاول الاعتداء عليها خلال توصيلها، وهددها بمطواة، وتمكنت من استخلاص السلاح من يده وإصابته.

كانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة سائق توك توك بمدينة 6 أكتوبر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة المجني عليه مصابا بطعنة بسلاح أبيض.

وعقب ذلك سلمت فتاة تبلغ من العمر 16 سنة نفسها لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، وذكرت أن المجني عليه خلال توصيلها، حاول الاعتداء عليها، وهددها بمطواة، فتمكنت من الحصول على السلاح وإصابته، وأكدت أنها لم تقصد قتله.

وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.