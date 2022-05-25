الأربعاء 25 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحفظ على فتاة بتهمة قتل سائق توك توك بمدينة 6 أكتوبر

متهمة
متهمة
ads

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على فتاة تحمل جنسية دولة إفريقية، بعد سلمت نفسها، عقب تسببها في مقتل سائق توك توك بمدينة 6 أكتوبر، وأفادت أن المجني عليه حاول الاعتداء عليها خلال توصيلها، وهددها بمطواة، وتمكنت من استخلاص السلاح من يده وإصابته.

كانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة سائق توك توك بمدينة 6 أكتوبر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة المجني عليه مصابا بطعنة بسلاح أبيض.

وعقب ذلك سلمت فتاة تبلغ من العمر 16 سنة نفسها لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، وذكرت أن المجني عليه خلال توصيلها، حاول الاعتداء عليها، وهددها بمطواة، فتمكنت من الحصول على السلاح وإصابته، وأكدت أنها لم تقصد قتله.

وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

الأجهزة الأمنية الجيزة فتاة جنسية دولة إفريقية سلمت نفسها سائق توك توك مدينة 6 أكتوبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

مزيد من الإصلاح والشفافية

الأكثر قراءة

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل إلى قاعدة بيانات بطاقة التموين

حدث بياناتك عبر موقع دعم مصر بالرقم القومى وتسجيل رقم الموبايل

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي لاستخراج نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2022

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة 2022 برقم الجلوس

بوابة الحج المصرية.. الاستعلام عن نتيجة الحج السياحي 2022 بالاسم والرقم القومي

وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

لماذا ذهب بايدن للشرق الأقصى الآن؟

محمد العسيري

كَنْز بليغ حمدى.. ما خفى كان أعظم

ماجد حبته

مأساة أمريكية متكررة.. واستعباط «ديمقراطى» معتاد

أسماء محفوظ

دورة إعداد مقدمى المشورة الأسرية

د هند جاد

فريد أمل حرب

مدحت بشاى

الحوار الوطنى والمناعة السياسية الوطنية

عبد الرحيم طايع

عن جائزة البوكر 2022

جلال حمام

نحن جيل يدفع فاتورة الإهمال

صور

نجوم الفن فى عزاء سمير صبرى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

مباراة الزمالك وأسوان فى نصف نهائى كأس مصر

مهرجان طبول من أجل السلام بالقلعة

محطة تل أبيب

المزيد

الرجل السري.. كيف ستؤثر استقالة مدير مكتب "بينيت" على أداءه؟

حدث استفزازي.. مسيرة الأعلام الإسرائيلية.. من يقف وراءها وما تداعياتها ؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال