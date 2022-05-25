بالأرقام.. «التضامن» توضح عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي بلغ 361 ألفا و916 مستفيدا خلال مايو الجاري، مقارنة بعدد المستفيدين في أبريل 361 ألفا و544 مستفيدا.

وأضافت الوزارة، في تقرير صادر عنها، أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم "كرامة" بلغ مليونا و457 ألفا 699 أسرة مستفيدة حتى مايو الجاري، مقارنة بمليون و460 ألفًا و515 مستفيدًا حتى أبريل الماضي، الذي يستهدف المُسنين الذين يتجاوز عمرهم 65 سنة أو أكثر وذوي الإعاقة.

وأظهر التقرير أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي "تكافل" بلغ 2 مليون و236 ألفا و88 أسرة مستفيدة حتى مايو الجاري، مقارنة بـ2 مليون و241 ألف، و696 مستفيدا حتى أبريل الماضي، لافتة إلى أنه بذلك يصل عدد المستفيدين من الدعم النقدي 4,055,703 مليون أسرة مستفيدة خلال مايو الجاري.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يتم ربط الدعم النقدي بالصحة والتعليم والصحة الإنجابية للأمهات وأضيف مؤخرًا وقف الزواج المبكر للفتيات، حيث وضعت شرط الالتزام بحضور الأبناء بنسبة 80% من أيام الدراسة، أما الشرط الثاني متابعة الأم وزيارتها مع أطفالها للوحدة الصحية 4 مرات سنويًا، كما وضعت الوزارة شرط عدم الزواج المبكر للفتيات أقل من 18 عامًا.

أما عن أسباب رفض الحصول على تكافل وكرامة هى:-

الحصول على معاش قطاع خاص / عام / حكومى / جيش / شرطه عن ذاته.

ـ الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر

ـ السفر خارج البلاد بغرض العمل ( قبل أو بعد القبول بالبرنامج )

ـ ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة

ـ مصروفات مدرسيه أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا

ـ امتلاك معدات ثقيله مثل ( لودر/ ماكينة طحين / خلاط بناء... )

ـ تلقي دعم من جمعيات أهليه بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهرياً.