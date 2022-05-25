حبس تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمخدرات بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس تشكيل عصابي للاتجار فى المواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة، كما أمرت بإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد ورود معلومات سرية بقيام عاطلين باتخاذ دائرة مركز شرطة شبين القناطر وكرا لممارسة نشاطهم الإجرامي بالاتجار بالمخدرات.

عقب تقنين الإجراءات اللازمة وإعداد الأكمنة، تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط كل من "أ إ م"، 23 سنة عاطل، و"أ ي م" 21 سنة عاطل، مقيمين بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وبحوزتهما 3 فرش حشيش، و16 قطعة مختلفة الأحجام لمخدر الحشيش، ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما الأثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.