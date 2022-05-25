مواعيد عمل البريد المصرى وجدول صرف معاشات شهر يونيو 2022

يبحث الآلاف من أصحاب المعاشات هذه الأيام عن مواعيد عمل البريد المصري ليتمكنوا من صرف معاشات شهر يونيو ٢٠٢٢ عقب صرفها من وزارة التضامن الاجتماعي مع بداية يونيو الجاري.

ويقدم البريد المصري الكثير من الخدمات للمواطنين من ضمنها صرف معاشات المواطنين، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي مواعيد عمل البريد المصري وجدول صرف معاشات شهر يونيو 2022

جدول صرف معاشات شهر يونيو 2022



وضعت وزارة التضامن الاجتماعي جدولًا حتى يتمكن أصحاب المعاشات من صرف معاشات شهر يونيو 2022، دون تكدس أو زحام أمام مقرات صرف المعاش سواء من البريد المصري أو باقي القنوات التي اعتاد أصحاب المعاشات من صرف المعاش منها خلال السنوات الماضية.

ويتم تحديد جدول صرف معاشات شهر يونيو 2022 ، حسب قيمة المعاش، ففي اليوم الأول لصرف المعاش وخاصة في يومي 1 و2 يونيو 2022 يصرف أصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه، وفي يومي 3و 4 يونيو 2022 يصرف أصحاب المعاشات الأكثر من مبلغ 1000 والأقل من 2000 جنيه، وتم تخصيص يومي 5 و6 يونيو 2022 لأصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه.

فيما يصل إجمالي قيمة المعاشات التي سيتم صرفها خلال العام المالي الذي سيبدأ من يوليو المقبل نحو 621 مليار جنيه بعد تطبيق الزيادة الجديدة.

مواعيد عمل البريد المصري



ويبحث أصحاب المعاشات عن مواعيد عمل البريد المصري وهو القناة الأولى أمامهم لصرف المعاش ، والتي تختلف في كل مكتب وفرع ، فهناك مكاتب تعمل ٦ أيام في الأسبوع، بداية من يوم السبت، وحتى نهاية يوم الخميس، بينما تعمل مكاتب بريد أخرى ٥ أيام في الأسبوع، وذلك يكون من بداية يوم السبت، وحتى نهاية يوم الأربعاء، بينما تعمل مكاتب أخرى بداية من يوم الأحد، وحتى نهاية يوم الخميس.

ولكن تحصل جميع مكاتب البريد المصري على إجازة رسمية يوم الجمعة، وأيضا في الإجازات الأخرى الرسمية كل الأعياد والمناسبات، وأيضا المناسبات الوطنية.

خدمات البريد المصري

يقدم البريد المصري العديد من الخدمات للمواطنين غير صرف المعاشات وإيداع الأموال مثل البنوك، فيمكن للمواطنين من خلال البريد المصري، فتح حساب جاري بدون عائد، و حساب التوفير الذكي، وخدمات تحويل المعاشات والمرتبات.

كما يمكن إرسال الطرود عند طريق 200 مكتب منتشرين بكافة أنحاء الجمهورية، وتتولى تلك المكاتب مهمة توصيله، بالإضافة إلى خدمة الأحوال المدنية، حيث يمكن للمواطنين طلب الحصول على إصدارات الأحوال المدنية (بطاقة الرقم القومي - شهادة الميلاد - قسيمة طلاق - شهادة وفاة - قيد عائلي) من خلال مكاتب البريد، للتيسير على المواطنين.