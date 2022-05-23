المؤبد لـ3 عمال قتلوا شابًا خلال مشاجرة بالأسلحة النارية بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الإثنين، بمعاقبة 3 عمال بالسجن المؤبد، وبراءة 3 آخرين على خلفية اتهامهم بقتل شاب، في مشاجرة حول فرض السيطرة والبلطجة باستخدام الأسلحة النارية "فرد خرطوش" وأسلحة بيضاء .

وكشف قرار الإحالة أن المتهمين "محمد ع "، 25 سنة، عامل، و"محمد أ "، 20 سنة، عامل، و"محمد ع "، 23 سنة، عامل، و"محمد ع "، 21 سنة، عامل، و"أبو اليزيد أ "، 25 سنة، عامل، و"محمد خ "، 27 سنة، عامل، قتلوا المجني عليه "محمود. ج "، عامل، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وأضاف قرار الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه، وأعدوا لهذا الغرض سلاح ناري "فرد خرطوش"، وأسلحة بيضاء وأدوات "5 مطواة قرن غزال وسنج"، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا مكان تواجد المجني عليه به، وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم الثاني صوب المجني عليه عيارا ناريا من السلاح الناري "فرد خرطوش"، إلا أنه لم يصبه.

فقام المتهمين الأول والثاني والخامس بالتعدي عليه بالضرب بأن سددوا إليه عدة طعنات استقرت بمناطق متفرقة بالجسم، محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته، قاصدين إزهاق روحه، حال تواجد باقى المتهمين بمكان الواقعة للشد من أزرهم.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا غير مششخن “فرد خرطوش” وذخيرة تستخدم على نفس السلاح، واستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليه، قاصدين من ذلك ترويعه وتخويفه وفرض سطوتهم عليه وتكدير أمنه وتعريض حياته للخطر، كما أحرزوا أسلحة بيضاء "مطواة قرن غزال وسنج".