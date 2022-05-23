إخماد حريق داخل منزل بالعياط دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من إخماد حريق اندلع داخل منزل بالعياط، وتم إخطار اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب من داخل منزل بالعياط.

ودفع اللواء جابر بهاء، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومة بـ2 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي، وبإجراء التحريات تبيَّن أن الحريق وقع بقرية المتانيا بجوار مسجد الضحي العياط.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي العقارات المجاورة، وحاصرت مصدر النيران، وتمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.