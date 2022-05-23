الإثنين 23 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطلين سرقا شابًا بالإكراه تحت تهديد السلاح فى أكتوبر

حبس عاطلين
حبس عاطلين
ads

أمرت النيابة العامة بأكتوبر بحبس عاطلين متهمين بسرقة شاب بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض، عقب استدراج أحدهما للمجني عليه من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" داخل إحدي الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

تلقى الرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من أحد الأشخاص "طالب" في العقد الثاني من عمره، يفيد فيه بارتباطه عاطفياً بفتاة عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وطلبها مقابلته داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وفور وصوله تفاجأ بأن الفتاة التي يراسلها شاباً، وظهر آخر يحمل سلاحا أبيض واستوليا على متعلقاته كرهاً تحت تهديد السلاح.

 وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين "لهما معلومات جنائية مسجلة"، قاما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في استدراج الشباب من على موقع التواصل الاجتماعي وسرقتهما بالإكراه.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، أمكن ضبط المتهمين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة التي أصدرت قرارها سالف الذكر.

أكتوبر حبس سرقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: 15 سؤالًا حول سيادة الرئيس

الأكثر قراءة

خطوات تحديث بطاقة التموين 2022 عبر بوابة مصر الرقمية

الآن موقع دعم مصر التموين لتسجيل رقم هاتف محمول 2022

أولى اعدادي| نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس والاسم 2022

نتيجة الصف الأول الإعدادى برقم الجلوس والاسم 2022

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 23-5-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

حكاية الفساد.. والبواب

محمد رفعت

مرشدون وقتلة

تورال رضاييف

أذربيجان وعيدها بيوم الاستقلال.. ثلاثون عامًا من التعاون مع مصر

محمد عبدالناصر

«درس خصوصى» لبعض السياسيين

ماجد حبته

الشدياق الأفّاق نموذجًا

عبدالوهاب داود

بلاها «باريس سان جيرمان» يا صلاح

جمال-أسعد

الإخوان والحوار الوطنى

مؤمن المحمدي

مين السفن ومين الرياح؟

صور

مهرجان طبول من أجل السلام بالقلعة

إعلان قرعة حج الجمعيات الأهلية

مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

إعلام إسرائيلى: القوات الأمنية ترفع جهزيتها خلال مسيرة الأعلام تجنبا لـ«حارس الأسوار 2»

عضو الكنيست العربية تتراجع عن استقالتها من الائتلاف الحاكم

«زعبى» تتراجع عن استقالتها من الكنيست.. هل انتهت أزمة الحكومة الإسرائيلية؟