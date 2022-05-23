حبس عاطلين سرقا شابًا بالإكراه تحت تهديد السلاح فى أكتوبر

أمرت النيابة العامة بأكتوبر بحبس عاطلين متهمين بسرقة شاب بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض، عقب استدراج أحدهما للمجني عليه من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" داخل إحدي الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

تلقى الرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من أحد الأشخاص "طالب" في العقد الثاني من عمره، يفيد فيه بارتباطه عاطفياً بفتاة عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وطلبها مقابلته داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وفور وصوله تفاجأ بأن الفتاة التي يراسلها شاباً، وظهر آخر يحمل سلاحا أبيض واستوليا على متعلقاته كرهاً تحت تهديد السلاح.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين "لهما معلومات جنائية مسجلة"، قاما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في استدراج الشباب من على موقع التواصل الاجتماعي وسرقتهما بالإكراه.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، أمكن ضبط المتهمين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة التي أصدرت قرارها سالف الذكر.