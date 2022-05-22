أيام قليلة تفصل أولياء الأمور على تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2022، وحددت وزارة التربية التعليم موعد تقديم الصف الأول الابتدائي بداية من 1 يونيو وحتى 30 يونيو المقبل، كما حددت الاوراق المطلوبة للتقديم، واشترطت لأولياء الأمور المتقدمين بأوراق أبنائهم ألا تقل سن الطالب عن الـ6 سنوات ولا يزيد عمره عن 9 سنوات.

وزادت عمليات البحث عن جوجل عن كيفية تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2022 بعد أن قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار عملية التقديم الكترونيًا تيسيرًا على أولياء الأمور وعدم التكدس أمام المدارس، وقدمت الدستور في التقرير التالي المعلومات الكافية حول كيفية التقديم عبر رابط الوزارة الإلكتروني .

رابط التقديم الصف الاول الابتدائي 2022

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أولياء الامور التقديم للمدارس عبر الذهاب للمدرسة نفسها، واكتشفت بتقديم رابط التقديم للصف الاول الابتدائي 2022 عبر البوابة الإلكترونية بعد أن أتاحت الوزارة منصة إلكترونية واحدة على مستوى الجمهورية لكافة المحافظات لتسجيل طلبات التقدم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى.

ومن خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، http://emis.gov.eg ، ومن خلال رابط

https://prim.emis.gov.eg/، يتمكن أولياء الأمور من الدخول إلى الموقع الخاص بالتقديم للصف الأول الابتدائي

وبمجرد الضغط على الرابط تظهر شاشة تطلب من ولي الأمر كتابة الرقم القومي الخاص به وكلمة السر، أما إذا كانت هذه هي المرة الاولى التي يسجل فيها ولي الأمر عبر الرابط فيمكنه الضغط على أيقونة إنشاء حساب لولي الأمر « مستخدم جديد ».

تظهر حينها استمارة التقديم للصف الاول الابتدائي وبها البيانات الأساسية من واقع بطاقة الرقم القومي لولي الأمر وعليها ملأها كاملة ، والخانة الأخرى بها طرق التواصل مع ولي الأمر من خلال رقم الموبايل والبريد الإلكتروني وعنوان المنزل، وبعد إتمام هذه البيانات ستطلب من ولي الأمر عمل رقم سري للدخول بعد ذلك إلى الرابط وتقديم الأوراق المطلوبة .

ووجهت أولياء الأمور في حالة مواجهة أي مشكلة عند التسجيل لـ« تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2022 »، التواصل من خلال الخط الساخن: 19368، أو رقم الواتس اب: 01148970610.

الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الإبتدائي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022-2023، وشملت صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر للتقديم للطالب، وتسليم 6 صور شخصية للطالب المتقدم للتقديم، مع دمغات التأمين الصحي، وشهادة ميلاد كمبيوتر حديثة للطالب المتقدم للتسجيل، وملف لتقديم الأوراق من المكتبة، وإيصال كهرباء أو ماء أو غاز، وتقديم طابع مهن تعليمية وتنمية موارد وتمويل مشروعات، بالإضافة إلى صورة من التقديم على الإنترنت تحمل ثلاث رغبات لثلاث مدارس وأولاها المدرسة التي يرغب الطالب في التقديم بها بالمقام الأول.