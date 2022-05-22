تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 22-5-2022

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم الأحد 22-5-2022، حيث يكون الطقس معتدلًا نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حارًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلًا للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم الأحد 22-5-2022

وعن الظواهر الجوية، تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية.



وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 27 17

الإسكندرية 25 17

وادي النطرون 26 17

طنطا 27 17

شبين الكوم 27 17

دمنهور 27 17

بلطيم 25 18

مطروح 24 16

السلوم 25 16

سيوة 30 17

بورسعيد 27 18

دمياط 26 18

الزقازيق 27 17

المنصورة 27 17

الإسماعيلية 29 17

السويس 29 18

العريش 28 17

رفح 27 17

رأس سدر 28 17

نخل 29 12

نويبع 32 20

طابا 28 18

كاترين 25 12

الطور 32 21

شرم الشيخ 33 22

الغردقة 33 22

مرسى علم 32 23

الفيوم 29 17

بني سويف 29 17

المنيا 30 18

أسيوط 30 18

سوهاج 31 19

قنا 32 20

الأقصر 34 21

أسوان 35 22

إدفو 35 22

أبوسمبل 34 23

الوادي الجديد 33 22

شلاتين 35 26

أبورماد 34 25

حلايب 30 27

رأس حدربة 30 26