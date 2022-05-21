مصرع طفل غرقًا فى نيل أطفيح

لقى طفل مصرعه، اليوم السبت، غرقًا في مياه النيل بأطفيح.

تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد أحمد خلف رئيس مباحث قطاع الجنوب، يُفيد بمصرع طفل غرقا في مياه النيل بأطفيح.

وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد محمد مختار مفتش مباحث قطاع الجنوب، تبين أن الطفل من قرية مسجد موسى - أطفيح؛ حيث إنه هرب من ارتفاع الحرارة ونزل إلى النيل ولعدم إجادته السباحة أخذه تيار النيل وغرق في الحال.

وتوصلت تحريات المقدم أحمد محمد سعيد رئيس مباحث أطفيح، إلى أنه لا يوجد شبهة جنائية وراء الحادث.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.