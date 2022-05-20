نشرة المحليات.. مهرجان بالشرقية وفرحة أهالي أسوان بعد القبض على مستريح جديد

شهدت الليلة أحداثا متعددة على المستوى المحلى، وترصد "الدستور" أبرز الأخبار والأنشطة التى شهدتها عدد من المحافظات مساء اليوم الجمعة، بالإضافة إلى فعاليات من المنتظر إطلاقها بعد قليل.

وتستمر متابعة “الدستور” على مدار اليوم لكافة الأخبار والفعاليات المحلية، لنقل الوقائع ونشرها أمام القارئ.

فرحة فى أسوان بعد القبض على «مستريح السيارات»

نجحت الأجهزة الأمنية في أسوان، اليوم الجمعة، في القبض على "حسين ، ر" والشهير بـ«مستريح السيارات» بمركز نصر النوبة التابع لمحافظة أسوان.

وحرر العديد من المواطنين عددا من المحاضر ضد الملقب بـ«مستريح سيارات نصر النوبة» بتهمة النصب والاحتيال عليهم في سيارات.

على الفور توجهت قوة من مباحث مركز نصر النوبة برئاسة المقدم عمرو حشاد رئيس المباحث، بالإضافة إلى المعاونين، للقبض على المستريح وغلق معرض السيارات الخاص به، وتحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة لتولي التحقيق.

الشرقية على موعد مع انطلاق مهرجان تل بسطة بحضور عدد من الوزراء

تشهد محافظة الشرقية بعد قليل، انطلاق فعاليات مهرجان تل بسطة، والذى تنظمه وزارتى السياحة والآثار بالتعاون مع محافظة الشرقية، على أعلى مستوى، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، وفنانين مصر، وقيادات أمنية وتنفيذية، وذلك للمرة الأولى بمحافظة الشرقية، يتم إقامة مهرجان بذلك الحجم فى المنطقة الأثرية المفتوحة.

تستمر فعاليات المهرجان لمدة 3 أيام ، ويحيى الاحتفالية فى اليوم الأول الفنان مدحت صالح، وفرقة الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، إلى جانب فرقة براس ساوند باند، على أن يختتم المهرجان الفنان على الحجار فى اليوم الثالث.

ومن المقرر حضور عدد من الوزراء أبرزهم: وزيرى السياحة والآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ونواب البرلمان، وقيادات محافظة الشرقية الشعبية والأمنية والتنفيذية.

ويتم تنظيم المهرجان فى المنطقة الأثرية المفتوحة، بمعبد تل بسطة، وتم إنشاء المسرح الرئيسى، أسفل تمثال ميريت آمون الضخم، والذى يعتبر أكبر تمثال لسيدة تم استخراجه بمحافظات الوجه البحرى.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أكد أن مهرجان تل بسطة للموسيقى والغناء يأتي استكمالًا لأوجه التعاون المُثمر والبناء بين وزارتي السياحة والآثار والثقافة ومحافظة الشرقية؛ لتشجيع السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين، ما يعكس دور القوى الناعمة في تطوير وتنمية المجتمع.

ولفت إلى أن منطقة آثار تل بسطة في مدينة الزقازيق ستشهد انطلاق فعاليات المهرجان، على أن تُسند أعمال تنظيم المهرجان إلى وزارة الثقافة مُمثلة في دار الأوبرا المصرية، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار مُمثلة في هيئة تنشيط السياحة بمحافظة الشرقية، وذلك على مدار 3 أيام، خلال الفترة من 20 حتى 22 مايو الجاري.

المركز التكنولوجى المتنقل ينهي تراخيص 15 محلًا فى حى ثان طنطا

أكد الدكتور محمود عيسي رئيس حى ثان طنطا بمحافظة الغربية، نجاح المركز التكنولوجى المتنقل بالشوارع ومناطق الحى، فى الانتهاء من إجراء ترخيص 15 محلا فى نطاق الحى، واستيفاء الأوراق لـ 12 محلا آخرين مع استكمال أوراقهم للترخيص الأربعاء القادم.

وأشار رئيس حى ثان طنطا، إلى إجراء التراخيص طبقا للشروط والضوابط القانونية، وذلك بالمستندات اللازمة للترخيص وهي صورة البطاقة، والبطاقة الضريبية، وعقد الإيجار، والسجل التجاري، ورخصة العقار .

يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة بالجمهورية الجديدة، لتسهيل الإجراءات اللازمة، للترخيص ومساعدة المواطنين للاستفادة من القروض الميسرة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووزارة التنمية المحلية، وتحت إشراف الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية.

انتشال جثث 3 شباب غرقوا في نهر النيل بسوهاج

نجحت فرق الإنقاذ النهري، مساء اليوم، تحت إشراف وقيادة اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، و برئاسة الرائد عمر محمد عبدالسلام، رئيس القسم الإنقاذ النهرى، من انتشال الجثة الثالثة لثلاثة شباب بقرية برديس التابعة لمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

وتبلغ متوسط أعمار الضحايا الثلاثة ١٩ عاما، بعد جهود مضنية من فريق البحث المكون من 4 فرق، والتى استمرت للعمل منذ صباح اليوم حتى تم انتشالها بعد جهود استمرت أكثر من ٧ ساعات.

وبعد انتشال الجثة الثالثة تكون اكتملت مهمة فريق البحث بنجاح ووضع الجثث تحت تصرف النيابة العامة تمهيدا لاستصدار إذن بدفنهم ليلتحقوا إلى مثواهم الأخير بجوار اصدقائهم الذين قررن أن يرافقوا بعضهن البعض مهما كان مصير الرحلة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية، إخطارُا من مأمور مركز شرطة البلينا بغرق عدد ٣ شباب بجزيرة قرية برديس التابعة لمركز ومدينة البلينا.

وعلى الفور انتقل اللواء محمد شرباش مدير الأمن ومساعد مدير الأمن لفرق الجنوب ومأمور مركز شرطة البلينا والرائد عمر محمد عبدالسلام، رئيس قسم الإنقاذ النهرى، وضباط المباحث، بمركز شرطة البلينا بسوهاج، لموقع الحادث.

وحسب ما توصلت إليه تحريات المباحث تحت إشراف اللواء محمد زين والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، وبسؤال الأهالي- تبين أنه أن الشباب الثلاثة كانوا يسبحون فى نهر النيل هربا من حرارة الجو فغرقوا جميعا.

وهرع الأهالي فى الساعات الأولى لصباح اليوم الجمعة إلى نهر النيل في محاولة للبحث عن الشباب واستعانوا بقوات الإنقاذ النهري التى دفعت بـ4 فرق إنقاذ عقب إخطار مركز شرطة البلينا، حيث انتقلت قوة من مركز شرطة البلينا على الفور إلى موقع الحادث للمعاينة وانتشال الجثث، وتم استخراج 3 جثامين، وانتشال منذ قليل.