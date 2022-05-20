الجمعة 20 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

طرق شراء شهادة ادخار 18% وشروط الحصول على قرض بضمانها

شراء شهادة
شراء شهادة
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تستمر عمليات البحث في موقع جوجل العالمي عن طرق شراء شهادة ادخار 18% من البنك الأهلي وبنك مصر، حيث تستمر فروع بنكي مصر والأهلي بيع شهادة ادخار بعائد 18% للعملاء، خاصة بعد قرار البنك المركزي برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 2 %.

طرق شراء شهادة ادخار 18% وشروط الحصول على قرض بضمان الشهادة

وأعلن بنكا الأهلي المصري وبنك مصر، ارتفاع حصيلة شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 18% وأطلقها البنكان في 21 مارس الماضي، عقب قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 1%.

طرق شراء شهادة ادخار 18% من البنك الأهلي

  • يتم شراء شهادة الادخار من خلال فروع البنك
  • عن طريق خدمة الكول سنتير
  • عن طريق رابط البنك الأهلي وخدمات الإنترنت البنكي (من هنا)

طرق شراء شهادة ادخار 18% من بنك مصر

  • عن طريقة الاتصال بخدمة عملاء البنك
  • التوجه لأقرب فرع لبنك مصر
  • عن طريق خدمات الإنترنت البنكي (من هنا)

ويواصل بنك مصر والبنك الأهلي طرح الشهادة 11% سنويا ذات آجال 3 سنوات، ولا يوجد قرار بوقفها أو زيادة الفائدة عليها تلاشيا لكسرها وإعادة شراء 18% سنويا.

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حقيقة طرح شهادة استثمار جديدة بعائد 20%

من جانبه، نفي محمد الاتربي رئيس بنك مصر، وجود نية لطرح شهادة استثمار جديدة بعائد 20% على خلفية قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% مرة واحدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية لاستيعاب تداعيات الحرب الروسية واوكرانيا.

وأكد الأتربي، أن شهادة الـ18% مستمرة ولا نية لتعديل الأسعار حتى الوقت الحالي ولا نية لزيادة سعر الفائدة أو طرح شهادة جديدة.

شروط الحصول على قرض بضمان شهادات بنك مصر والبنك الأهلي

  • لا يقل السن عن 21 عام
  • أن يكون للعميل وعاء ادخاري بالبنك
  • تجديد الشهادة طوال مدة القرض حتى نهاية الأقساط

الأوراق المطلوبة للحصول ع قرض بضمان شهادات بنك مصر والبنك الأهلي

  1. صورة لبطاقة الرقم القومي سارية أو جواز سفر
  2. استمارة طلب الحصول على التسهيل
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رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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موعد إعلان نتائج اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس 19- 5- 2022

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