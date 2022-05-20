طرق شراء شهادة ادخار 18% وشروط الحصول على قرض بضمانها
تستمر عمليات البحث في موقع جوجل العالمي عن طرق شراء شهادة ادخار 18% من البنك الأهلي وبنك مصر، حيث تستمر فروع بنكي مصر والأهلي بيع شهادة ادخار بعائد 18% للعملاء، خاصة بعد قرار البنك المركزي برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 2 %.
طرق شراء شهادة ادخار 18% وشروط الحصول على قرض بضمان الشهادة
وأعلن بنكا الأهلي المصري وبنك مصر، ارتفاع حصيلة شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 18% وأطلقها البنكان في 21 مارس الماضي، عقب قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 1%.
طرق شراء شهادة ادخار 18% من البنك الأهلي
- يتم شراء شهادة الادخار من خلال فروع البنك
- عن طريق خدمة الكول سنتير
- عن طريق رابط البنك الأهلي وخدمات الإنترنت البنكي (من هنا)
طرق شراء شهادة ادخار 18% من بنك مصر
- عن طريقة الاتصال بخدمة عملاء البنك
- التوجه لأقرب فرع لبنك مصر
- عن طريق خدمات الإنترنت البنكي (من هنا)
ويواصل بنك مصر والبنك الأهلي طرح الشهادة 11% سنويا ذات آجال 3 سنوات، ولا يوجد قرار بوقفها أو زيادة الفائدة عليها تلاشيا لكسرها وإعادة شراء 18% سنويا.
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حقيقة طرح شهادة استثمار جديدة بعائد 20%
من جانبه، نفي محمد الاتربي رئيس بنك مصر، وجود نية لطرح شهادة استثمار جديدة بعائد 20% على خلفية قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% مرة واحدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية لاستيعاب تداعيات الحرب الروسية واوكرانيا.
وأكد الأتربي، أن شهادة الـ18% مستمرة ولا نية لتعديل الأسعار حتى الوقت الحالي ولا نية لزيادة سعر الفائدة أو طرح شهادة جديدة.
شروط الحصول على قرض بضمان شهادات بنك مصر والبنك الأهلي
- لا يقل السن عن 21 عام
- أن يكون للعميل وعاء ادخاري بالبنك
- تجديد الشهادة طوال مدة القرض حتى نهاية الأقساط
الأوراق المطلوبة للحصول ع قرض بضمان شهادات بنك مصر والبنك الأهلي
- صورة لبطاقة الرقم القومي سارية أو جواز سفر
- استمارة طلب الحصول على التسهيل