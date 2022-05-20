طرق شراء شهادة ادخار 18% وشروط الحصول على قرض بضمانها

تستمر عمليات البحث في موقع جوجل العالمي عن طرق شراء شهادة ادخار 18% من البنك الأهلي وبنك مصر، حيث تستمر فروع بنكي مصر والأهلي بيع شهادة ادخار بعائد 18% للعملاء، خاصة بعد قرار البنك المركزي برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 2 %.

طرق شراء شهادة ادخار 18% وشروط الحصول على قرض بضمان الشهادة

وأعلن بنكا الأهلي المصري وبنك مصر، ارتفاع حصيلة شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 18% وأطلقها البنكان في 21 مارس الماضي، عقب قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 1%.

طرق شراء شهادة ادخار 18% من البنك الأهلي

يتم شراء شهادة الادخار من خلال فروع البنك

عن طريق خدمة الكول سنتير

عن طريق رابط البنك الأهلي وخدمات الإنترنت البنكي (من هنا)

طرق شراء شهادة ادخار 18% من بنك مصر

عن طريقة الاتصال بخدمة عملاء البنك

التوجه لأقرب فرع لبنك مصر

عن طريق خدمات الإنترنت البنكي (من هنا)

ويواصل بنك مصر والبنك الأهلي طرح الشهادة 11% سنويا ذات آجال 3 سنوات، ولا يوجد قرار بوقفها أو زيادة الفائدة عليها تلاشيا لكسرها وإعادة شراء 18% سنويا.

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حقيقة طرح شهادة استثمار جديدة بعائد 20%

من جانبه، نفي محمد الاتربي رئيس بنك مصر، وجود نية لطرح شهادة استثمار جديدة بعائد 20% على خلفية قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% مرة واحدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية لاستيعاب تداعيات الحرب الروسية واوكرانيا.

وأكد الأتربي، أن شهادة الـ18% مستمرة ولا نية لتعديل الأسعار حتى الوقت الحالي ولا نية لزيادة سعر الفائدة أو طرح شهادة جديدة.

شروط الحصول على قرض بضمان شهادات بنك مصر والبنك الأهلي

لا يقل السن عن 21 عام

أن يكون للعميل وعاء ادخاري بالبنك

تجديد الشهادة طوال مدة القرض حتى نهاية الأقساط

الأوراق المطلوبة للحصول ع قرض بضمان شهادات بنك مصر والبنك الأهلي