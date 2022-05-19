الخميس 19 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة عامل قتل زميله بالعاشر لجلسة 12 يونيو

حبس
حبس
ads

قررت محكمة جنايات الزقازيق تأجيل محاكمة العامل المتهم بقتل زميله العامل عقب خروجه من المسجد بمدينة العاشر من رمضان الى جلسة 12 يونيو المقبل للمرافعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومي وعضوية المستشارين محمد السيد وسامي زين العابدين والوليد حسين مكي وأمانة سر يامن محمود وإسلام محجوب.

ترجع وقائع القضية لشهر ديسمبر من العام الماضي، حيث تلقى اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية بلاغا من مستشفى التأمين الصحي بالعاشر بوصول وليد أشرف محمد 17 عاما مصابا بعدة طعنات في جسده ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

وأكدت التحريات أن مرتكب الواقعة عامل وعقد العزم على الانتقام من المجني عليه لنشوب مشاجرة سابقة بينهما وفي يوم الحادث رصد تحركاته وما أن ظفر به عقب خروجه من المسجد عقب صلاة الجمعة طعنه في وضح النهار عدة طعنات فأرداه قتيلا في الحال.

وتم القبض عليه وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق وقدمته لمحكمة الجنايات وأصدرت قرارها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق قتل زميله المسجد الشرقية مستشفى التأمين الصحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

الأكثر قراءة

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين 2022 بعد تفعيله رسميًا

رابط تسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين عبر موقع دعم مصر مجانًا

رابط موقع دعم مصر للتموين 2022 لتسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين مجانا

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني برقم الجلوس فقط

لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس للترم الثاني

دعم مصر الرسمي.. تحديث بيانات بطاقة التموين ٢٠٢٢ و تسجيل رقم الهاتف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

ممشى أهل مصر!

حسين دعسة

تفكيك قبة الصخرة!

د هند جاد

41 أول صفحة على الشمال: فصل المستريح

محمد العسيري

جزيرة السكر في صحراء المنيا

خالد عكاشة

ملامح التطرف العنيف فى الشوارع الأمريكية

ماجد حبته

مهرجان كان.. الذى كان!

جلال حمام

فريدمان يحذر من وقوع واشنطن فى حب أوكرانيا

د. القس صفوت البياضى

معالم تاريخية مصرية وضرورة إعلامها

صور

مباراة تعادل الأهلى والبنك الأهلى

بدر بانون يحضر مباراة الأهلى والبنك فى الدورى

مباراة الأهلى والبنك الأهلى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

"فرقة النور".. أوركسترا إسرائيلية تغني كلاسيكيات عربية: حلمنا يتحقق

رويترز: انطلاق صافرات الإنذار إثر هجوم صاروخى فى إسرائيل

الجيش الإسرائيلى: خطأ فى تعريف الأهداف سبب الإنذار فى الجليل الأعلى