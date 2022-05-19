تأجيل محاكمة عامل قتل زميله بالعاشر لجلسة 12 يونيو

قررت محكمة جنايات الزقازيق تأجيل محاكمة العامل المتهم بقتل زميله العامل عقب خروجه من المسجد بمدينة العاشر من رمضان الى جلسة 12 يونيو المقبل للمرافعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومي وعضوية المستشارين محمد السيد وسامي زين العابدين والوليد حسين مكي وأمانة سر يامن محمود وإسلام محجوب.

ترجع وقائع القضية لشهر ديسمبر من العام الماضي، حيث تلقى اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية بلاغا من مستشفى التأمين الصحي بالعاشر بوصول وليد أشرف محمد 17 عاما مصابا بعدة طعنات في جسده ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

وأكدت التحريات أن مرتكب الواقعة عامل وعقد العزم على الانتقام من المجني عليه لنشوب مشاجرة سابقة بينهما وفي يوم الحادث رصد تحركاته وما أن ظفر به عقب خروجه من المسجد عقب صلاة الجمعة طعنه في وضح النهار عدة طعنات فأرداه قتيلا في الحال.

وتم القبض عليه وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق وقدمته لمحكمة الجنايات وأصدرت قرارها المتقدم.