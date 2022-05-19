الخميس 19 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عامل لإطلاقه النيران على نجل شقيقه بسوهاج

حبس
حبس
ads

أمرت النيابة العامة بمحافظة سوهاج، بحبس عامل أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لإصابته نجل شقيقه بطلق ناري بمشط الساق اليمنى، إثر خلافات الميراث القائمة فيما بينهما، بدائرة مركز شرطة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما أصيب عامل في منتصف العقد الرابع من العُمر، بطلق ناري بمشط الساق اليمنى، على يد شقيق والده؛ إثر خلافات على الميراث، بدائرة مركز شرطة سوهاج.

وكان قد تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، مفادها وصول المدعو «حماده.ع.س»، 34 سنة، عامل، ويقيم دائرة مركز سوهاج، مصابًا بطلق ناري بمشط الساق اليمنى.

وبالانتقال والفحص وبسؤال المصاب ووالده المدعو «عوض.س.ع.ع»، 70 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، اتهما عم المصاب المدعو «علي.س.ع»، 55 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته؛ بسبب خلاف على الميراث.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم عبارة عن فرد روسي محلي الصنع، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

محافظة سوهاج أمن سوهاج مستشفى سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

الأكثر قراءة

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين 2022 بعد تفعيله رسميًا

رابط تسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين عبر موقع دعم مصر مجانًا

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني برقم الجلوس فقط

دعم مصر الرسمي.. تحديث بيانات بطاقة التموين ٢٠٢٢ و تسجيل رقم الهاتف

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بالرقم القومي

كيفية تسجيل رقم التليفون على موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تفكيك قبة الصخرة!

د هند جاد

41 أول صفحة على الشمال: فصل المستريح

محمد العسيري

جزيرة السكر في صحراء المنيا

خالد عكاشة

ملامح التطرف العنيف فى الشوارع الأمريكية

ماجد حبته

مهرجان كان.. الذى كان!

جلال حمام

فريدمان يحذر من وقوع واشنطن فى حب أوكرانيا

د. القس صفوت البياضى

معالم تاريخية مصرية وضرورة إعلامها

مدحت بشاى

فى وداع «صلاح منتصر»

صور

مباراة تعادل الأهلى والبنك الأهلى

بدر بانون يحضر مباراة الأهلى والبنك فى الدورى

مباراة الأهلى والبنك الأهلى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

"فرقة النور".. أوركسترا إسرائيلية تغني كلاسيكيات عربية: حلمنا يتحقق

رويترز: انطلاق صافرات الإنذار إثر هجوم صاروخى فى إسرائيل

الجيش الإسرائيلى: خطأ فى تعريف الأهداف سبب الإنذار فى الجليل الأعلى