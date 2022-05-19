القبض على مستريح جديد بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على "محمد.ج" 31 عامًا لقيامه بالنصب على عدد من المواطنين، واستولى على ملايين الجنيهات منهم بزعم توظيفها فى تجارة وهمية قبل أن يتعثر فى سداد الأرباح ورد المبالغ الأصلية.

وحرر عدد من الضحايا عدة بلاغات رسمية، بإجمالى مبالغ 36 مليون جنيه، طبقًا للمحرر رسميًا بالمحاضر، فيما أجمع العديد من الضحايا أن المبالغ تخطت 250 مليون جنيه.

وقال عدد من الضحايا إن المتهم أوهم ضحاياه بامتلاكه مجموعة من الكافيهات بمنطقة الغشام دائرة قسم ثان الزقازيق، وبعد فترة قام بتجميع عدد كبير من أموالهم واختفى تمامًا.

بداية الواقعة كانت بتلقى اللواء محمد والى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام عدد من المواطنين بتحرير مجموعة بلاغات بقسم مباحث الأموال العام تحمل أرقام 25754 لسنة 2021 جنح مركز الزقازيق و25755 لسنة 2021 جنح مركز الزقازيق و25756 لسنة 2021 جنح مركز الزقازيق و18885 لسنة 2021 جنح قسم ثان الزقازيق و19147 لسنة 2021 جنح قسم ثان الزقازيق و19016 لسنة 2021 جنح قسم ثان الزقازيق و19015 جنح قسم ثان الزقازيق، ضد "محمد.ج" 31 عامًا مقيم قرية تابعة مركز الزقازيق.