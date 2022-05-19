الخميس 19 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على مستريح جديد بالشرقية

حبس
حبس
ads

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على "محمد.ج" 31 عامًا لقيامه بالنصب على عدد من المواطنين، واستولى على ملايين الجنيهات منهم بزعم توظيفها فى تجارة وهمية قبل أن يتعثر فى سداد الأرباح ورد المبالغ الأصلية.

وحرر عدد من الضحايا عدة بلاغات رسمية، بإجمالى مبالغ 36 مليون جنيه، طبقًا للمحرر رسميًا بالمحاضر، فيما أجمع العديد من الضحايا أن المبالغ تخطت 250 مليون جنيه.

وقال عدد من الضحايا إن المتهم أوهم ضحاياه بامتلاكه مجموعة من الكافيهات بمنطقة الغشام دائرة قسم ثان الزقازيق، وبعد فترة قام بتجميع عدد كبير من أموالهم واختفى تمامًا.

بداية الواقعة كانت بتلقى اللواء محمد والى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام عدد من المواطنين بتحرير مجموعة بلاغات بقسم مباحث الأموال العام تحمل أرقام 25754 لسنة 2021 جنح مركز الزقازيق و25755 لسنة 2021 جنح مركز الزقازيق و25756 لسنة 2021 جنح مركز الزقازيق و18885 لسنة 2021 جنح قسم ثان الزقازيق و19147 لسنة 2021 جنح قسم ثان الزقازيق و19016 لسنة 2021 جنح قسم ثان الزقازيق و19015 جنح قسم ثان الزقازيق، ضد "محمد.ج" 31 عامًا مقيم قرية تابعة مركز الزقازيق.

النصب توظيف سداد الأرباح بلاغات رسمية 36 مليون جنيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

الأكثر قراءة

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين 2022 بعد تفعيله رسميًا

رابط تسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين عبر موقع دعم مصر مجانًا

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني برقم الجلوس فقط

دعم مصر الرسمي.. تحديث بيانات بطاقة التموين ٢٠٢٢ و تسجيل رقم الهاتف

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بالرقم القومي

كيفية تسجيل رقم التليفون على موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تفكيك قبة الصخرة!

د هند جاد

41 أول صفحة على الشمال: فصل المستريح

محمد العسيري

جزيرة السكر في صحراء المنيا

خالد عكاشة

ملامح التطرف العنيف فى الشوارع الأمريكية

ماجد حبته

مهرجان كان.. الذى كان!

جلال حمام

فريدمان يحذر من وقوع واشنطن فى حب أوكرانيا

د. القس صفوت البياضى

معالم تاريخية مصرية وضرورة إعلامها

مدحت بشاى

فى وداع «صلاح منتصر»

صور

مباراة تعادل الأهلى والبنك الأهلى

بدر بانون يحضر مباراة الأهلى والبنك فى الدورى

مباراة الأهلى والبنك الأهلى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

"فرقة النور".. أوركسترا إسرائيلية تغني كلاسيكيات عربية: حلمنا يتحقق

رويترز: انطلاق صافرات الإنذار إثر هجوم صاروخى فى إسرائيل

الجيش الإسرائيلى: خطأ فى تعريف الأهداف سبب الإنذار فى الجليل الأعلى