الخميس 19 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 2278 مخالفة مرورية متنوعة بالقليوبية

ارشيفية
ارشيفية
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شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية بقيادة اللواء أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات دون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 2278 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور.

أسفرت الحملة عن ضبط 2278 مخالفة مرورية، بينها 1019 انتظار خاطئ للسيارات في الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و992 مخالفة متنوعة، وضبط 39 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و29 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 13 دراجة نارية دون رخص قيادة، وحجز 22 دراجة غير مرخصة، وتحرير 15 مخالفة ملصقات، و139 تصالح فوري، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 6950 جنيها.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 21 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 17 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2150 جنيها مصالحات.

مرور القليوبية السيارات المخالفة قائدي المركبات

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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