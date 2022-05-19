الخميس 19 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس ربة منزل قتلت زوجها بالخطأ في سوهاج

حبس
حبس
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أمرت النيابة العامة بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، بحبس ربة منزل ثلاثينية، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لقتلها زوجها عن طريق الخطأ بدفعة أودت بحياته.

وتعود أحداث الواقعة عندما لقي عامل في نهاية السبعينات من العُمر، مصرعه، على يد زوجته "ربة منزل في نهاية الثلاثينات من العُمر"؛ عقب نشوب خلافات بينهما على استرداد ملكية المنزل الذي سبق وتنازل عنه المجني عليه لزوجته؛ ولرفضها ذلك تطور الأمر للتشابك بالأيدي ودفعته أرضًا ما ألفظه أنفاسه الأخيرة، بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

وكان قد تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بوجود جثة سبعيني داخل منزله دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة المدعو (عبد الصادق م ع ا - 79 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، مٌسجاة على أريكة بالطابق الأول، وبمناظرتها تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، وتبين وجود سحجات بالوجه والرأس، وتم نقله لمشرحه مستشفى البلينا المركزي.

مركز البلينا محافظة سوهاج حبس ربة منزل

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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