ضبط 23 عاطلًا بحوزتهم مواد مخدرة خلال حملة أمنية بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 23 عاطلًا خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة.

يأتي ذلك في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأموري مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية، بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مُرَوجِّي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 23 عاطلًا بطوخ، والقناطر الخيرية، وشبرا الخيمة، والخانكة، والخصوص، والعبور، وبنها، وكفر شكر، بحوزتهم أسلحة نارية "5 فرد خرطوش"، وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار، بالإضافة إلى 547 جرامًا من مخدر الهيروين، و210 جرامات من مخدر البانجو، و85 جرامًا من مخدر البودر، و75 جرامًا من مخدر الحشيش، و130 جرامًا من مخدر الشادو، و25 جرامًا من مخدر الآيس، و20 قرصًا مخدرًا.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقرّوا جميعًا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.