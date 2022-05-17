الأربعاء 18 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس 3 متهمين بالاتجار فى تحويلات المصريين بالخارج

حبس
حبس
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قرر قاضى المعارضات المختص، تجديد حبس تشكيل عصابى مكون من 3 متهمين، تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وخارج الجهات المصرح بها، بالمخالفة للقانون والتى تجاوزت حجم التعامل 6 ملايين الجنيهات، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المختصة قيام ثلاثة أشخاص "اثنان منهم يعملون خارج البلاد"، بممارسة نشاط إجرامي فى الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

وتبين من التحريات قيام المتهمين بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولتين محل عملهما "بالعملة الأجنبية" وقيامهما بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من تلك الدولة "بالعملة الأجنبية"، مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب المتهم المتواجد داخل البلاد "بالعملة المحلية" بالبريد.

وعقب تلقيه تلك التحويلات يقوم بتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية، وذلك مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. 

قاضي المعارضات تجديد حبس تشكيل عصابي الاتجار النقد الأجنبي السوق المصرفية

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